Un tripudio di entusiasmo, palloni che schizzano verso l'alto e sogni che si tingono di amaranto. Questo è stato il quadro mozzafiato del "Pianeta Viola - Massimo Mazzetto" di Reggio Calabria, teatro di una giornata significativa dedicata al futuro del volley reggino. L'evento, ha aperto le porte a una grande festa giovanile che ha visto protagonista assoluta la Canale Sportspecialist Reggio Calabria, in una perfetta sinergia con la società Giare di Melito Porto Salvo.

I giovani atleti amaranto non si sono limitati a giocare: hanno sognato ad occhi aperti, immaginando di poter un giorno calcare i palcoscenici che contano e diventare i nuovi Domenico Laganà, esempio luminoso di eccellenza reggina e capitano della storica Domotek del Triplete. L'evento, però, non è stato solo un'occasione per guardare al futuro, ma anche per celebrare un presente straordinario.

A rendere la giornata ancora più speciale è stata la presenza al gran completo della dirigenza della Domotek Volley, la prima squadra che sta facendo sognare l'intera città. Il club guidato dal Presidente Giuseppe Polimeni, ha fatto il suo ingresso nella struttura, portando con sé il peso e il lustro di una stagione da incorniciare. A fare da scenario, esposti con orgoglio, i tre trofei conquistati in Serie A2: la Coppa Italia Del Monte, la Supercoppa e il prestigioso Trofeo della Promozione. Un monito e un'ispirazione per i più piccoli.

A dirigere le operazioni tecniche, una squadra di veri maestri. Sotto l'attenta guida del Direttore Tecnico, il Professor Billy Gurnari, sotto rete Maurizio Finizzi, Nuccio Vitetta,Roberto Daquino, Francesco Giglio, Elsa Carere e Mirko Munafò hanno coordinato le mini-partite, suddividendo gli atleti per categoria. Un vero e proprio laboratorio di pallavolo, dove il divertimento si è fuso con la crescita tecnica. Al loro fianco, la macchina organizzativa perfetta, con i dirigenti Nadia Chiaia,Elena Cilione, Palma Spataro e il Ds Pellegrino, affiancato dai dirigenti Alessandro Sergi, Patrizia Pratticò, Fortunato Buonsanti, Antonio Chiodo e Aldo Martorano, pronti a sostenere ogni iniziativa.

L'evento ha messo in luce anche la forza del territorio, grazie alla collaborazione con la società Giare di Melito Porto Salvo, che ha vissuto un'annata straordinaria in amaranto ringraziando il Dt Antonino Malacrinò,il Responsabile pallavolo Anghelone Annunziato e la Presidente Franca Ventura. La sinergia con il network Sportspecialist si è rivelata vincente, creando un ponte solido tra le realtà. Ma un ringraziamento speciale va al title sponsor Canale, il cui contributo si è rivelato basilare per rendere la stagione dei giovani atleti ancora più intrigante e ricca di stimoli.

Il momento più toccante è arrivato con i discorsi conclusivi. Il Professor Gurnari e il Dirigente Finizzi hanno tracciato le linee guida per il futuro, sottolineando l'importanza del lavoro quotidiano ed i progetti per il futuro. Il faccia a faccia tra i giovani pallavolisti e il Mister della prima squadra, Antonio Polimeni, ha regalato le emozioni più forti, con il DG Marco Martino che ha definito i presenti "veri e propri gioielli" da custodire e far crescere. "Voi siete il nostro futuro, alla stregua dei tre titoli vinti dalla prima squadra", ha affermato Martino, accendendo la luce negli occhi di ogni ragazzo presente. I dialoghi informali tra i giovani e i protagonisti del successo verso l’A2 hanno creato un'intesa perfetta, abbattendo le barriere tra sogno e realtà. Grande partecipazione anche da parte degli appassionati genitori, che dagli spalti hanno incitato i propri figli, creando un'atmosfera da vero e proprio giorno di festa.

Al termine della giornata, per ogni giovane pallavolista è arrivata una pergamena, un riconoscimento che va oltre il semplice risultato. Un simbolo dell'ambizione di crescere, ma anche un monito a farlo con umiltà, lavoro e spirito di sacrificio, le stesse parole d'ordine che hanno portato i grandi a sollevare i trofei.