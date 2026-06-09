È stata presentata ufficialmente alla stampa la terza edizione del Torneo nazionale "Città di Melicucco", l'atteso appuntamento calcistico giovanile che si svolgerà dal 12 al 14 giugno e che si preannuncia come una delle manifestazioni sportive più importanti non solo del territorio.

Organizzato dall'ASD Sporting Melicucco, il torneo continua a crescere anno dopo anno, confermandosi un punto di riferimento per il calcio giovanile regionale e un'importante occasione di aggregazione sociale, promozione sportiva e valorizzazione del territorio.

Un evento in crescita

Nel corso della conferenza stampa è stato illustrato il programma della tre giorni e sono stati presentati i numerosi aspetti che caratterizzeranno l’edizione 2026. La conduzione e il racconto della manifestazione saranno affidati a Clarissa Tripodi, giornalista e speaker radiofonica, affiancata dalla voce di Umberto Sirò, che accompagneranno il pubblico durante tutte le fasi del torneo.

I numeri dell'edizione 2026 testimoniano inoltre la crescita costante dell'evento: saranno infatti presenti 33 società sportive, per un totale di 75 squadre partecipanti e circa 900 giovani atleti provenienti da diverse province della Calabria. Un risultato straordinario che conferma il prestigio raggiunto dalla manifestazione nel panorama calcistico regionale.

Volti e spettacolo

Le gare si svolgeranno su tre impianti sportivi: lo stadio comunale “Fortunato Redi” di Melicucco, il campetto “Patrizio Napoli” e lo stadio “Elvio Guida” di Polistena, strutture che ospiteranno le numerose sfide previste nel corso della manifestazione.

Particolarmente significativo il supporto logistico garantito dal Melicucco Calcio, che ha messo a disposizione il manto in erba naturale dello stadio comunale, contribuendo alla riuscita dell’evento.

Lo spettacolo non si limiterà al rettangolo di gioco. Gli organizzatori hanno infatti annunciato la presenza di numerosi ospiti provenienti dal mondo dello sport e delle istituzioni, che prenderanno parte alle giornate del torneo e alla cerimonia conclusiva di premiazione di domenica 14 giugno.

Nel corso della tre giorni si attendono oltre 1500 presenze sugli spalti con famiglie, appassionati e sostenitori pronti a seguire e incoraggiare i giovani protagonisti della manifestazione.

L'obiettivo del torneo

L’organizzazione dell’evento è curata da un team che da mesi lavora alla realizzazione del torneo: Beniamino Condoluci (presidente dello Sporting Melicucco), Carlo Vitale (responsabile regionale Calabria dell’ASC Piccole Pesti) e Francesco La Gamba (manager sportivo e partner organizzativo della manifestazione con la Italian Football World).

Grande attenzione sarà dedicata anche alla promozione del territorio. L'obiettivo è quello di trasformare il torneo in un'occasione di incontro e valorizzazione delle eccellenze locali, offrendo ai tanti visitatori attesi la possibilità di conoscere l'ospitalità, le tradizioni e le bellezze di Melicucco e dell'intero comprensorio.

L'appuntamento è dunque fissato dal 12 al 14 giugno per tre giornate all'insegna dello sport, dell'amicizia e del divertimento, in quella che si annuncia come l'edizione più partecipata e prestigiosa dalla nascita del Torneo Città di Melicucco.