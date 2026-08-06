Al campo sportivo Grande Torino di Cantalupa è andato in scena il primo test match del ritiro precampionato, con i ragazzi di mister Marchionni che hanno affrontato la Polisportiva Bruinese.



L'allenamento congiunto è terminato 13-0. La prima frazione si è chiusa sul 3-0, mentre la seconda, oltre che dalla consueta girandola di sostituzioni, è stata contrassegnata dalla grande vena realizzativa di Giuliano Alma, autore di cinque reti.



Di seguito, il tabellino della gara.

Reggina – Polisportiva Bruinese 13-0



Reggina 1° tempo (3-5-2): Lagonigro; De Mori, Girasole D., Anton; Baggi, Franchini (30' Alma), Laaribi, Rotulo, Fazio (30' Toscano); Reis (30' Verduci), Guida.



Reggina 2° tempo: Lagonigro (30' Blazevic); Runza, Lancini, Girasole R.; Specker, Acquadro, Abonckelet, Porcino, Palmieri; Reis Alma.