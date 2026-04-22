Non è ancora tutto perduto per l'Ardore che, a due giornate dalla fine del campionato di Promozione B, si trova virtualmente fuori dalla griglia playoff seppur a pari merito con la Bovalinese, attualmente quinta, a quota 53 punti e a meno uno dalla Pro Pellaro che è quarta. Insomma, 180 minuti per decidere un'intera stagione che per le Aquile amaranto doveva andare in un altro modo.

Parla Campestrini

Nel penultimo week end stagionale la formazione di mister Maurizio Panarello deve obbligatoriamente vincere contro in casa del Capo Vaticano, e poi vedere cosa è successo nello scontro diretto tra Sc Soverato e Pro Pellaro. Insomma, tante sono ancora le ipotesi e le combinazioni con relative tabelle.

Sulla questa volata finale si è espresso, ai microfoni di LaC News24, il difensore amaranto Marcos Campestrini: «Siamo concentrati e fiduciosi di poter ancora raggiungere la zona playoff. Affronteremo queste due partite come se fossero finali». Negli occhi brucia ancora la sconfitta contro la Bovalinese che ha compromesso la corsa. Un rammarico ancora vivo: «Sì, sapevamo che era una partita chiave ma purtroppo non siamo riusciti a giocare un buon calcio. Nonostante ciò siamo comunque ancora in corsa».

Possibilità ancora viva

Come accennato, una stagione che doveva andare in un altro modo per l'Ardore dal momento che, inizialmente, era tra le candidate per la vittoria finale e dunque con tutte le carte in regola per lottare alla pari con Deliese e Gioiosa Ionica: «Fino alla partita contro il Gioiosa Ionica - ha affermato il calciatore argentino - stavamo lottando per il campionato e credevamo di poterlo raggiungere, ma sfortunatamente non siamo riusciti a battere i nostri diretti concorrenti e credo che questo abbia fatto la differenza».

Non tutto è perduto perché l'annata si può sistemare agguantando un posto nei playoff che è tutt'ora concreto: «Abbiamo una reale possibilità e dipende solo da noi. Sappiamo di avere due partite molto difficili ma credo che, per quanto fatto vedere in questa stagione, meritiamo un posto nei playoff». E allora cosa cambierebbe di questa stagione Campestrini: «È difficile dare punti specifici; nel calcio contano i risultati, e se riusciamo a raggiungere i playoff, uno dei nostri obiettivi sarà raggiunto».