Appartenenti alle classi 2010 e 2011, andranno a rinforzare il reparto difensivo e il settore dei portieri
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L'Asd Academy Siderno annuncia l'arrivo di altri quattro giovani calciatori, appartenenti alle classi 2010 e 2011, che andranno a rinforzare il reparto difensivo e il settore dei portieri.
I nuovi innesti sono: Nicolò Crescimbini (portiere), Giorgio Calabrò (difensore), Vincenzo Commisso (difensore) e Giacomo Ruso (difensore).
Con questi quattro inserimenti la società prosegue l'opera di completamento dell'organico in vista dei prossimi campionati giovanili, augurando ai ragazzi un percorso ricco di crescita e soddisfazioni.