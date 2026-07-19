L'Asd Academy Siderno comunica l'innesto di altri due calciatori per il prossimo campionato della categoria Allievi.

Si tratta di due nuovi arrivi, entrambe classe 2011:

Mattia Giorgione, centrocampista proveniente dall'Union Siderno.

Rocco Mitica, difensore centrale, lo scorso anno in forza al Gioiosa Marina.

Questi due ulteriori tasselli si aggiungono all'organico in costruzione , frutto del lavoro di programmazione portato avanti dal responsabile del settore giovanile e direttore sportivo Raffaele Stilo