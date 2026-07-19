Il centrocampista proveniente dall'Union Siderno e il difensore centrale, lo scorso anno in forza al Gioiosa Marina, rafforzano l'organico in costruzione
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L'Asd Academy Siderno comunica l'innesto di altri due calciatori per il prossimo campionato della categoria Allievi.
Si tratta di due nuovi arrivi, entrambe classe 2011:
Mattia Giorgione, centrocampista proveniente dall'Union Siderno.
Rocco Mitica, difensore centrale, lo scorso anno in forza al Gioiosa Marina.
Questi due ulteriori tasselli si aggiungono all'organico in costruzione , frutto del lavoro di programmazione portato avanti dal responsabile del settore giovanile e direttore sportivo Raffaele Stilo