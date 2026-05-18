Le ragazze locresi battono sul campo 1-0 l’Esaro Women di Cosenza con una gara fantastica sotto ogni profilo, umiltà, coraggio, impegno, dedizione. Giada Lacopo al 91esimo sigla la rete che fa esplodere di gioia le amaranto al termine di una partita coraggiosa disputata contro l’esperta squadra dell’Esaro Woman.

La formazione guidata da mister Carlo Alia, con tanta dedizione ed umiltà ha vinto sul campo una gara che nessuno si aspettava, eppure per vincere davvero certe volte devi avere qualcosa in più dentro ed oggi “Davide ha battuto Golia” sul campo, in ogni contrasto, in ogni corsa, in ogni momento. L’Esaro, (arriva a questa gara da prima in classifica a pari merito con il Crotone), non è riuscita a trovare le soluzioni per fronteggiare le amaranto oggi in versione super, sospinte anche da un grande tifo in tribuna che con piacere sta aumentando di partita in partita, una grande prova per la nostra giovane squadra contro delle veterane della categoria.

Straordinaria tra i pali Lidia Parrelli (precisa ed attenta su ogni intervento) in forte crescita in queste ultime uscite segno anche del buon lavoro svolto dal preparatore dei portieri Archinà, un trio difensivo giovanissimo ma di grande prospettiva come Sofia D'Amico, Melania Ciccia, e Giada Ameduri che ha chiuso ogni velleità ospite con decisione, un centrocampo mobile e di corsa con Ilaria Schirripa, Giada Lacopo, Evelyn Furina e Jenifer Fimognari che con grande grinta e dedizione hanno fronteggiato l'ottima qualità ospite ed al trio d'attacco Ilaria Simari, Giulia Fazzalaro e Myriam Grillo vere spine nel fianco nella difesa cosentina. Grande anche il supporto delle subentrate dalla panchina, che hanno letto ben il match dando un gran contributo sia in campo che fuori come Carol Cannatà, Chiara Simone, Sarah Pulitanò, Aurora Armeni e Benedetta Panetta.

La squadra locrese termina questa sorprendente stagione di eccellenza femminile con ben 17 punti conquistati sul campo, record storico le locresi che fa capire il grande lavoro di sviluppo che Carlo Alia ed Ferdinando Armeni stanno portando avanti.

Le ragazze hanno voluto anche omaggiare prima della gara con un cartello Bruno Morabito , giovane coetano scomparso prematuramente a causa di un incidente stradale.