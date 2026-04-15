Il maestro Tomasello: «Con impegno e passione si arriva ovunque». Carmelo Bagalà e Samuele Zappia conquistano l’oro, Vincenzo Furfaro l’argento e Carmelo Palumbo si ferma ai quarti

Per il secondo anno consecutivo, il Fight Club di Gioia Tauro, guidato dal Maestro Giovanni Tomasello, si conferma nell’élite nazionale degli sport da combattimento. Ai Campionati Italiani Federkombat di Kickjitsu, che si sono svolti di recente a Jesolo, quattro atleti della scuola di combattimento gioiese hanno portato a casa risultati importanti: due titoli nazionali, un secondo posto e un quarto di finale. Successi frutto di ore di allenamento e sacrifici. Spiccano i nomi di: Carmelo Bagalà e Samuele Zappia che hanno conquistato l’oro, Vincenzo Furfaro con l’argento e Carmelo Palumbo, lottando con grinta, il quale si è fermato ai quarti. Tutti si sono distinti per le prestazioni eccezionali, dimostrando tecnica, forza e strategia.

Esempi di determinazione e perseveranza, che possono ispirare le nuove generazioni a perseguire i propri sogni. Questi risultati hanno evidenziato non solo la dedizione e il talento dei praticanti, ma anche la qualità dell’insegnamento offerto dal maestro Tomasello: «Per il secondo anno consecutivo, questi ragazzi hanno portato in alto i nostri colori. Provo tanto orgoglio, perché dimostrano che con l’impegno e la passione si arriva ovunque. Continueremo a lavorare insieme per raggiungere nuovi traguardi».