La Reggio BiC aggiunge esperienza e qualità al proprio roster con l'arrivo di Basti Magenheim, nuovo giocatore della formazione amaranto. Un innesto che porta con sé un importante bagaglio internazionale, maturato tra diversi campionati europei e con le maglie delle nazionali, oltre alla voglia di contribuire alla crescita di una squadra che punta a ritagliarsi uno spazio da protagonista.



A convincerlo a scegliere Reggio Calabria sono stati il progetto sportivo, le ambizioni del club e la possibilità di assumere un ruolo significativo all'interno del gruppo. «Per me è stata una combinazione del progetto sportivo, delle ambizioni del club e dell'opportunità di ricoprire un ruolo importante all'interno della squadra», racconta Magenheim. «Credo che Reggio abbia il potenziale per competere con squadre forti e volevo far parte di un progetto in cui poter contribuire non solo con il mio gioco, ma anche con la mia esperienza e leadership».



Parole che delineano chiaramente le motivazioni del nuovo acquisto amaranto, pronto ad affrontare una stagione impegnativa con obiettivi ambiziosi.



«Vogliamo diventare una squadra che nessuno ama affrontare»



Magenheim si aspetta un campionato competitivo, nel quale la Reggio BiC possa dimostrare il proprio valore attraverso il lavoro quotidiano, la continuità e la capacità di costruire un gruppo solido.

«Credo che abbiamo il potenziale per diventare una squadra che nessuno ama affrontare», afferma il giocatore. Un traguardo che, secondo lui, richiederà «costanza, una forte mentalità di squadra e la volontà di lavorare sodo ogni giorno».



Il contributo personale sarà legato soprattutto all'energia, all'esperienza e alla leadership da mettere a disposizione dei compagni. L'obiettivo è misurarsi con le migliori formazioni e capire fin dove il gruppo potrà arrivare, senza rinunciare alle ambizioni.



«Dobbiamo puntare in alto, sfidare le migliori squadre e vedere fin dove possiamo arrivare insieme. Se creiamo la giusta alchimia e restiamo concentrati sui nostri obiettivi, credo che possiamo fare una stagione di grande successo», sottolinea Magenheim.



Il ritorno in Italia dopo l'esperienza con Bergamo



Per il nuovo giocatore della Reggio BiC non si tratta della prima esperienza nel campionato italiano. In passato, infatti, Magenheim ha vestito la maglia del Bergamo, anche se la sua avventura è stata condizionata dall'interruzione della stagione a causa della pandemia di Covid-19.



«Sono davvero felice di essere tornato in Italia e di avere un'altra opportunità di competere qui», spiega. Adesso si apre un nuovo capitolo, con la curiosità di conoscere Reggio Calabria, ambientarsi nella città e diventare parte integrante non soltanto della squadra, ma anche della comunità locale.



Un ritorno che rappresenta anche l'occasione per riprendere un percorso sportivo rimasto in sospeso e affrontare una nuova sfida in un contesto che gli offre la possibilità di mettere la propria esperienza al servizio di un progetto ambizioso.



Dalla Germania alla Croazia, una carriera internazionale



Il percorso di Basti Magenheim racconta di un atleta abituato a confrontarsi con realtà cestistiche differenti e con palcoscenici di alto livello. Con la nazionale tedesca ha partecipato ai Giochi Paralimpici di Londra 2012 e Rio 2016, chiudendo entrambe le esperienze al quinto posto. Nel suo palmarès internazionale figura anche la medaglia di bronzo conquistata ai Campionati Europei del 2015.



Più recentemente, il giocatore ha intrapreso un nuovo capitolo della propria carriera internazionale con la nazionale croata, un'esperienza che affronta con orgoglio e motivazione.

Anche a livello di club, il suo percorso è stato ricco di tappe e risultati. Ha iniziato la carriera con il Monaco di Baviera, raggiungendo il secondo posto nella Coppa di Germania nel 2012.



Successivamente si è trasferito in Spagna, al Saragozza, dove ha conquistato il bronzo nella Copa del Rey.

L'esperienza successiva a Francoforte gli ha permesso di centrare il secondo posto sia in campionato sia in Coppa, mentre con la Turingia ha aggiunto altri piazzamenti d'onore, arrivando secondo in entrambe le competizioni. Dopo la parentesi italiana con Bergamo, Magenheim è tornato a Monaco di Baviera.



Un percorso che gli ha consentito di conoscere diversi ambienti sportivi e maturare una visione del basket fondata sulla disciplina, sul sacrificio e sulla collaborazione.

«Nel corso della mia carriera ho maturato esperienza in diversi campionati e culture cestistiche, e ho imparato quanto siano importanti il lavoro di squadra, la disciplina e la mentalità per raggiungere il successo», racconta.



Adesso tutta questa esperienza è pronta a essere messa a disposizione della Reggio BiC. La formazione amaranto accoglie un giocatore che conosce le sfide dei grandi appuntamenti e che arriva in Calabria con una convinzione precisa: il potenziale per crescere c'è, ma sarà il lavoro collettivo a fare la differenza.



Magenheim è pronto a cominciare. Reggio Calabria lo aspetta, con l'ambizione di costruire una stagione all'altezza delle proprie aspettative.

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