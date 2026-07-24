Torna l’appuntamento per gli amanti delle schiacciate sulla sabbia. Torna con grande forza il Beach Volley Calabria Tour, sabato e domenica è in programma sul lungomare di Villa San Giovanni la seconda tappa. Si tratta dell’ennesima volta nella città calabrese che accoglie i funamboli della spiaggia, provenienti da ogni parte d’Italia. Avremo 19 coppie nel tabellone maschile e 9 in quello femminile. Coppia numero uno dell’entry list Simone Augugliaro e Franco Arezzo Di Trifiletti, poi Gerard Ndrecaj con Simone Orto, tandem frizzante Valerio Del Carpio e Lorenzo Platania. E poi ancora Marco Di Franco-Sebastiano Litrico, Andrea Cassaniti-Giuliano Andronico. Non possono mancare Rinaldo Palmeri e Domenico Laganà, la coppia di casa, già vincitrice a Villa San Giovanni, e primi a Gizzeria Lido. Coppia numero uno del tabellone femminile è Ilaria Perri e Chiara Antonioli, poi Uldrike Bridi – Federica Foscari. Ancora Mancuso-Panfili e Panetta-Angilletta, D’Arrigo-Wentland, tutte protagoniste del primo appuntamento.

Il tour, organizzato dalla Seila Beach Sport, si svolgerà in due mesi, nella lunga estate 2026 nelle più belle località della Calabria tra costa tirrenica e ionica. Il pensiero dell’Assessore del comune di Villa San Giovanni, Giuseppe Cotroneo: «Siamo felicissimi di ospitare nuovamente la tappa nazionale di serie beach 1 sulle nostre spiagge. L’anno scorso è stato un grande successo dal punto di vista sportivo, ma anche turistico, considerato che il nostro territorio abbraccerà atleti da tutta Italia. Quest’anno si raddoppierà con un torneo di pallacanestro 3x3 rivolto che vedrà protagonisti atleti di tutte le età, dall’under 13 fino alla categoria open. Un fine settimana inserito nel calendario “Aspettando la traversata”, che fa crescere l’appeal verso un periodo caldo con la nostra città viva e piena di attività».