Il mese di giugno è quasi terminato e, di conseguenza, il calciomercato estivo entra ancora di più nel vivo tra trattative e programmazioni. Più che dei giocatori, però, ad animare le giornate c'è il valzer degli allenatori dal momento che diversi club, in questo caso di Eccellenza, sono in cerca di un nuovo timoniere in vista della prossima annata.

Idea Giovinazzo

Tra le squadre che sono in cerca di un allenatore per la prossima stagione rientrerebbe il Bocale. La compagine biancorossa tanto cambierà rispetto alla scorsa stagione, a partire dalla rosa che vedrà diversi interpreti ma senza scendere di ambizioni o qualità.

Buona la guida tecnica di mister Piero Lo Gatto ma anche in panchina la sensazione è quella di una propensione al cambiamento. Diversi, nelle ultime settimane, i profili sondati e tra questi avrebbe scalato le gerarchie Giuseppe Giovinazzo.

Quest'ultimo è reduce dalla storica cavalcata alla guida del Gioiosa Ionica che ha aperto le porte dell'Eccellenza dopo la vittoria dei playoff. Arrivato a campionato in corso, inoltre, il tecnico ha saputo plasmare velocemente la squadra riuscendo a fare la rincorsa sulla capolista Deliese portandola a un clamoroso spareggio post season. Arrivato alla tredicesima giornata, sotto la sua gestione il club gioiosano è sempre stato primo in classifica, chiudendo anche il girone di ritorno in vetta a quita 37 punti (quattro in più della Deliese), senza dimenticare il primato della miglior difesa. Non bisogna inoltre dimenticare il playoff di Eccellenza disputato alla guida del Soriano. Nulla di concreto, ma idee e suggestione ci sono.