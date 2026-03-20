A Bova Marina l’attesa cresce per una delle partite più importanti della Stagione : Polisportiva Bovese contro Bagnarese , uno scontro che potrebbe segnare un punto di svolta nel girone D della Prima Categoria Calabria. La squadra guidata da Mister Minniti attualmente quinta, si prepara ad affrontare una delle squadre più in forma del campionato, terza in classifica.

Il Presidente Giuseppe Neri ha voluto ribadire l’importanza del sostegno dei tifosi , vero dodicesimo uomo in campo per questa sfida cruciale che si disputerà Domenica 22 Marzo alle ore 15 allo stadio Saverio Spinella di Melito Porto Salvo .

«La partita è fondamentale per scavalcare la Bagnarese , servirà grinta e desiderio di lottare su ogni palla. Per noi Domenica sarà una finale e dovremo a tutti i costi portare a casa i 3 punti per la nostra gente, per Bova Marina».

Suona la carica anche Mister Minniti: La partita di Domenica è fondamentale , avremo bisogno della spinta del pubblico delle grandi occasioni. Battere la Bagnarese significa fare un salto di qualità, avanzare in classifica e dare un segnale al campionato. Quindi chiamiamo a raccolta tutto il popolo biancoazzurro per una giornata di storia