«Si gioca al venerdì, come da consuetudine, ma in trasferta. Alle 20 a Soverato. La Cadi Antincendi Futura – si legge nella nota stampa – è lanciatissima ma non può permettersi passi falsi.

In palio, la corsa per sognare il PlayOff per la massima serie, dato che porterebbe ancora una volta lustro e sogni alla regina del Futsal della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Derby in casa del Soverato Futsal neopromossa.



I locali, dal mese di Dicembre hanno rinnovato radicalmente il roster ed attraversano un lungo momento di black-out. Terzultimo posto in classifica, squadra giovane con qualche esperto come il bomber con 22 gol, Ronaldo Cabarcas, l’esperto Angelo Creaco, Pestich e Gustavinho.



L’ultimo punto catturato risale al 13 dicembre nel pareggio esterno in casa del Pescara.



Un derby è sempre un derby. La Cadi Antincendi Futura dopo la bella vittoria contro Cnl Cus Molise dovrà fare a meno di Pizetta e Falcone squalificati ma, ritornerà il giovane Kadu. Nella gara di andata, Soverato aveva un’altra tipologia di squadra e perse allo scadere al Palattinà, con un clamoroso ed intenso gol di Humberto Honorio.(4-3).

Si giocherà nel nuovo Palasport di Soverato in Via Almirante alle ore 20.



Arbitrano la partita i signori Salvatore Pagano di Catania, Michele Romeo di Roma 2 con Francesco Saverio Mancuso Di Lamezia Terme. Assicurata la classica diretta sul Canale YouTube della Divisione Nazionale Calcio a 5».