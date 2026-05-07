Un momento storico, un momento straordinario. Ma l’imperativo è non fermarsi. A parlare a pochi giorni dalla sfida decisiva è il capitano della Cadi Antincendi Futura, Jean Carlos Cividini, che con la sua consueta carica trascina la squadra e l’ambiente verso l’appuntamento più atteso dell’anno.

Sabato 9 maggio alle 16.00 andrà in scena gara 2 della semifinale playoff contro la New Taranto. All’andata, sul campo degli avversari, è finita 1-1: un pareggio giusto, ma che lascia tutto in discussione. Ora si decide tutto tra le mura amiche.

Le parole di Cividini, asciutte e profonde come i suoi interventi in campo, raccontano la dimensione dell’evento: “Un momento storico, un momento straordinario – esordisce il capitano – però tocca provare a farcela. Anche non vincendo, arrivando fino alla fine passerà la Cadi Antincendi Futura, ma bisogna regalare una bella gioia a questo pubblico. Se lo merita”.



Un messaggio chiaro: il risultato conta, ma l’identità e l’affetto per i tifosi sono il vero motore. “Sì, sì, è arrivato il momento che tutti ci aspettavamo dall’inizio anno. Una semifinale molto sentita contro una squadra molto forte: siamo andati là, siamo riusciti a ottenere un ottimo risultato. Il pareggio penso sia giusto per tutte e due. Però sabato ci aspetta un’altra battaglia, e siamo dentro casa nostra, c’abbiamo il nostro pubblico accanto. Daremo il massimo per regalare questa finale: ce lo meritiamo tutti”.





Tanta emozione anche nel riavvolgere il nastro dell’esperienza da allenatore con la rappresentativa Calabria, al Trofeo delle Regioni che ha visto protagonisti diversi elementi della società. Il tecnico (che torna da quell’impegno) racconta: “È stata un’esperienza bellissima, che ho vissuto. Veramente uno spettacolo che rimarrà per sempre. I ragazzi sono stati molto bravi. Peccato che nelle semifinali abbiamo beccato la squadra che ha vinto il torneo, però i ragazzi se la sono giocata. Penso noi siamo stati l’unica regione che ha giocato alla pari con il Lazio. Sì, con la Lazio che ha vinto. Complimenti a loro”.



Sulla New Taranto, avversario temibile, il capitano non ha dubbi: “Quale può essere il segreto per batterli? Il segreto è essere grintosi, aggressivi dentro casa già da subito, e di squadra come abbiamo fatto finora. Perché se saremo la squadra che siamo stati finora, anche sabato come siamo abituati a essere, non penso che usciremo senza un risultato positivo”.