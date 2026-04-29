È tempo di playoff per la Cadi Antincendi Futura. Sabato, la squadra giallo-blu del Presidente Nino Mallamaci inizierà la sua cavalcata verso la Serie A,per il secondo anno consecutivo, giocando al PalaFiom in casa della New Taranto. Una sfida che vale una stagione intera, e che il direttore sportivo Pasquale Gattuso presenta con la giusta carica e consapevolezza.



«È stata un'annata strepitosa – esordisce Gattuso – forse la migliore annata che ha fatto la Futura da quando facciamo questi campionati. È stato un campionato molto difficile, con un inizio in salita perché abbiamo avuto parecchi infortunati, gente che dovevamo recuperare, quindi ci abbiamo messo un pochino a carburare».



Ma adesso la musica è cambiata. E il sogno è a portata di mano: «Secondo me sì, abbiamo tutte le qualità per giocarcela alla fine. Durante il campionato nessuna squadra ci è stata superiore. Abbiamo giocato alla pari con tutti. Abbiamo battuto il Benevento, che è una grandissima squadra e che ha vinto il torneo. Più forti erano le squadre, meglio giocavamo noi».