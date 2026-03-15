Dopo il rotondo successo per 8-2 in casa del Soverato Futsal, la Cadi Antincendi Futura è già proiettata alla sfida di sabato prossimo al Palattinà di Lazzaro contro il Città di Melilli. Una partita cruciale per le ambizioni di post season della formazione del Presidente Nino Mallamaci attualmente in piena corsa per un posto ai playoff.

A fare il punto della situazione è il portiere titolare Paolo Parisi, protagonista anche di un palo clamoroso nei primi minuti della gara contro il Soverato. Una conclusione potente da palla inattiva che ha fatto tremare la struttura del palazzetto calabrese, riportando alla mente le emozioni dello scorso anno.«Ogni tanto, quando la situazione tattica me lo consente, provo la conclusione. Questa volta ho stampato sul legno, ma magari la prossima andrà meglio», sorride Parisi.



Sulla vittoria di Soverato, il portiere non nasconde la soddisfazione: «È stata una gara importante per noi. Abbiamo raccolto quello che ci aspettavamo. Come dice sempre il mister Martino, non importa la caratura dell'avversario, contano solo i tre punti. Il Soverato, nonostante le difficoltà di una stagione complicata, ha elementi di valore e ci ha dato filo da torcere. Onore a loro, ma l'importante era vincere. Mi aspetto una gara durissima, maschia. Loro cercano punti salvezza, noi siamo in cerca di punti playoff. Giocheremo in casa e varrà probabilmente la legge del fattore campo, ma non sottovalutiamo l'avversario. Loro verranno a Lazzaro per fare punti, noi con pazienza e la calma di chi sta vivendo un buon momento dovremo saper gestire la gara. Probabilmente è l'indirizzo chiaro che ci trasmettono società e staff – analizza Parisi –. Abbiamo la voglia di raccogliere sempre i tre punti, non ci accontentiamo mai. È anche una casualità, lo ammetto, ma sono certo che sia frutto del lavoro settimanale e della mentalità vincente che ci viene trasmessa. Non ho mai visto una classifica del genere. Otto squadre racchiuse in uno o due punti. L'epilogo sarà incertissimo. Noi pensiamo a lavorare, a sudare in settimana. Quella è l'unica medicina per arrivare pronti alla gara. So che è complicato, ma sapremo dire la nostra».



Sabato alle 18, al Palattinà, un'altra battaglia per la Cadi Antincendi Futura. Contro il Melilli, per continuare a sognare.