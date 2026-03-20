La Cadi Antincendi Futura torna in campo sabato alle 18 per la 24esima e terzultima giornata del campionato di Serie A2 Elite, in una fase decisiva della stagione regolare. Al PalaAttinà arriva il Città di Melilli, avversario sulla carta abbordabile ma ricco di insidie.

I reggini occupano attualmente il terzo posto in classifica con 45 punti, appaiati al Giovinazzo, e sono pienamente coinvolti nella lotta per la zona playoff. Una graduatoria particolarmente corta vede infatti alle spalle New Taranto e Canicattì a quota 44, mentre Lazio e Pescara inseguono a 41.

Per la formazione del presidente Nino Mallamaci si tratta della penultima gara interna della stagione, con l’obiettivo dichiarato di consolidare il piazzamento utile per gli spareggi promozione verso la massima serie del futsal italiano. Dopo la sfida con il Melilli, la Futura sarà impegnata sul difficile campo della vicecapolista Sulmona, distante quattro lunghezze, prima di chiudere la regular season ancora in casa proprio contro il Giovinazzo.

C’è anche voglia di rivalsa per i calabresi, dopo il passo falso rimediato nel girone d’andata in Sicilia. Il Melilli, penultimo con 9 punti, si presenta comunque con un gruppo esperto e consolidato: tra i protagonisti Alfio Monaco, Spampinato, Gianino, Failla, Rizzo e Bocci, con Fichera tra i pali.

Il morale in casa Futura è alto, forte di un girone di ritorno fin qui brillante. La gara sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5 con telecronaca di Giovanni Mafrici.

Direzione di gara affidata ad Andrea Barillà di Cinisello Balsamo e Gabriele Bruno Barbato di Castellammare di Stabia, con Cosimo Di Benedetto di Lamezia Terme al cronometro.