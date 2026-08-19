A due settimane dal via ufficiale della Coppa Italia Dilettanti, apripista di una stagione che terrà vivo il calcio locale fino a maggio, le rose di Eccellenza e Promozione stanno definendo gli ultimi dettagli. Se molte società hanno già chiuso il proprio roster, la finestra estiva continua a offrire occasioni di assoluto valore per chi è ancora alla ricerca della giocata risolutiva. Tra i nomi più pregiati attualmente sul mercato spicca senza dubbio quello di Giulio Puntoriere.

Il curriculum

Fantasista classe 1995, reduce dall'ultima parentesi con il Val Gallico in Promozione, Puntoriere vanta un curriculum che parla da sé. Cresciuto nelle giovanili dell’Hinterreggio, è stato lanciato da mister Gaetano Di Maria con la maglia della Vibonese, conquistando prima l'Eccellenza, poi la Serie D e infine la Lega Pro. Nel suo bagaglio figurano anche le esperienze con Due Torri, Sersale, Verbania, Ludos Ravagnese e sei mesi con la Palmese in D. Il suo nome resta però legato a doppio filo alla ReggioRavagnese (ex ReggioMediterranea), di cui è stato colonna portante e trascinatore a suon di gol in Eccellenza per ben cinque anni, incantando i tifosi con perle di puro estro come la spettacolare rovesciata (poi annullata tra le polemiche) contro la Rossanese.

L'infortunio è superato

L'ultima annata è stata segnata dalla sfortuna e dalla rottura del crociato, infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per l'intero girone di ritorno. Oggi, però, il trequartista è pronto a voltare pagina e a riprendersi la scena.

«L'infortunio fa parte del passato - ha dichiarato Puntoriere ai microfoni di LaC News24 - mi sono messo questo capitolo alle spalle con tanto lavoro e determinazione. Oggi sto bene, mi alleno regolarmente e ho ritrovato le risposte fisiche che cercavo. Questo periodo di stop forzato mi ha dato una fame incredibile e una voglia pazzesca di rimettermi in gioco. Sono sul mercato e cerco un progetto serio, una società che creda in me e in quello che posso dare. Sono pronto a sposare una nuova causa e a dimostrare sul campo il mio valore fin da subito».