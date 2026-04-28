Al Centro tecnico federale di Catanzaro si giocava l'ultimo atto del torneo regionale Juniores Under 19 e, a sfidarsi, erano Gioiese e Bocale. Alla fine sono i giovani viola ad alzare al cielo il trofeo e laurearsi campioni regionali di categoria

La partita

Tanti i talenti in campo, non a caso le due compagini hanno raggiunto la finalissima. Dopo una prima fase di equilibrio, la sfida per la Gioiese si mette addirittura in salita a causa dell'espulsione del giovane Pirelli, reo di aver commesso un ingenuo fallo su Romeo a gioco fermo. Nonostante l'inferiorità numerica, però, paradossalmente i ragazzi di mister Zito spingono maggiormente e dopo neanche tre minuti trovano il vantaggio con Morale, protagonista di una bella serpentina in area di rigore.

Nella ripresa il Bocale tenta di sfruttare l'uomo in più e di ristabilire gli equilibri e, di fatti, va vicinissimo al pareggio colpendo una traversa con Arcudi. A sette minuti dal termine, anche i biancorossi restano in dieci uomini per il rosso a Romeo, ristabilendo la parità numerica. La Gioiese vince il campionato Under 19 e, adesso, rappresenterà la Calabria nella fase nazionale della competizione.

Il tabellino

GIOIESE: Cutrì, Carpenteri, Giacco, Migale A., Lalla, Lopez, Migale F., Morale, Pirelli, D’Agostino (48’ st Belcastro), Lo Bianco (20’ st Serraino). All. Zito

BOCALE: Logiudice, Arcudi, Romeo, Malara, Scopelliti, Ripepi, Laface, Branca (34’ st Falzia), Scoglio (1’ st Calabrese), Acosta, De Simone (17’ st Tavella). All. Cloro

ARBITRO: Davide Gagliardi di Lamezia Terme (assistenti Davide Franco di Locri e Alessia Ruberto di Lamezia Terme)

MARCATORI: 35’ pt Morale (G)

NOTE: Ammoniti: Falzia (B). Espulsi: al 32’ pt Pirelli (G) e al 38’ st Romeo (B)