La compagine viola festeggia la vittoria del campionato, nonostante l'uomo in meno per buona parte della partita. Ora rappresenterà la Calabria nella fase nazionale della competizione.
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Al Centro tecnico federale di Catanzaro si giocava l'ultimo atto del torneo regionale Juniores Under 19 e, a sfidarsi, erano Gioiese e Bocale. Alla fine sono i giovani viola ad alzare al cielo il trofeo e laurearsi campioni regionali di categoria
La partita
Tanti i talenti in campo, non a caso le due compagini hanno raggiunto la finalissima. Dopo una prima fase di equilibrio, la sfida per la Gioiese si mette addirittura in salita a causa dell'espulsione del giovane Pirelli, reo di aver commesso un ingenuo fallo su Romeo a gioco fermo. Nonostante l'inferiorità numerica, però, paradossalmente i ragazzi di mister Zito spingono maggiormente e dopo neanche tre minuti trovano il vantaggio con Morale, protagonista di una bella serpentina in area di rigore.
Nella ripresa il Bocale tenta di sfruttare l'uomo in più e di ristabilire gli equilibri e, di fatti, va vicinissimo al pareggio colpendo una traversa con Arcudi. A sette minuti dal termine, anche i biancorossi restano in dieci uomini per il rosso a Romeo, ristabilendo la parità numerica. La Gioiese vince il campionato Under 19 e, adesso, rappresenterà la Calabria nella fase nazionale della competizione.
Il tabellino
GIOIESE: Cutrì, Carpenteri, Giacco, Migale A., Lalla, Lopez, Migale F., Morale, Pirelli, D’Agostino (48’ st Belcastro), Lo Bianco (20’ st Serraino). All. Zito
BOCALE: Logiudice, Arcudi, Romeo, Malara, Scopelliti, Ripepi, Laface, Branca (34’ st Falzia), Scoglio (1’ st Calabrese), Acosta, De Simone (17’ st Tavella). All. Cloro
ARBITRO: Davide Gagliardi di Lamezia Terme (assistenti Davide Franco di Locri e Alessia Ruberto di Lamezia Terme)
MARCATORI: 35’ pt Morale (G)
NOTE: Ammoniti: Falzia (B). Espulsi: al 32’ pt Pirelli (G) e al 38’ st Romeo (B)