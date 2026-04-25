Si profila una corsa frammentata ed all’ultimo voto quella per l’elezione del nuovo Sindaco e del Consiglio Comunale di Condofuri, secondo municipio più grande al voto dell’Area Grecanica Reggina.

Il comune, attualmente retto da commissari prefettizi e sciolto dopo le dimissioni dei consiglieri di minoranza ed alcuni della maggioranza a sostegno dell’ex sindaco Paino nel pieno della scorsa estate, vedrà contendersi ben 3 compagini civiche: “Vivi Condofuri” guidata da Massimo Nucera, “Un Paese da #Cambiare” con Leonardo Manti e “Nuova Condofuri - Rinasciamo Insieme” capeggiata da Filippo Francesco Romeo. Sfumata in dirittura d’arrivo anche una quarta lista, quella guidata dal dottor Antonino Gurnari.

Le liste

Vivi Condofuri

Massimo Nucera candidato sindaco

Candidati consiglieri:

  • Casile Maria
  • Chirico Massimiliano
  • Lentini Martino Angelo
  • Iaria Carmelo
  • Morabito Vito
  • Pizzi Mario Antonio
  • Scordo Francesco
  • Sgrò Francesco
  • Sorbilli Claudio
  • Violi Giuseppe
  • Vadalà Fortunato
  • Zampaglione Caterina

Un Paese da #Cambiare

Leonardo Manti candidato sindaco

Candidati consiglieri:

  • Candito Domenica
  • Foti Giuseppe
  • Mafrici Domenico
  • Mandalari Stella
  • Manti Palmino
  • Manti Roberto
  • Marino Leonardo
  • Miceli Giuseppe
  • Moschella Fabiana
  • Nucera Gianluca
  • Stelitano Giovanni
  • Trapani Salvatore

Nuova Condofuri – Rinasciamo Insieme

Filippo Francesco Romeo candidato sindaco

Candidati consiglieri:

  • Bertone Annunziata
  • Clemenzi Pietro
  • Emergellini Gabriele
  • Foti Giovanni
  • Mesiano Carmelo
  • Misiano Patrizia
  • Nucera Giovanna
  • Nucera Luciano
  • Romeo Antonino
  • Sgrò Andrea
  • Stelitano Giovanni