A contendersi la carica di sindaco del Comune della vallata dell’Amendolea saranno Massimo Nucera, Leonardo Manti e Filippo Francesco Romeo. Sfumata la quarta compagine a guida di Antonino Gurnari
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Si profila una corsa frammentata ed all’ultimo voto quella per l’elezione del nuovo Sindaco e del Consiglio Comunale di Condofuri, secondo municipio più grande al voto dell’Area Grecanica Reggina.
Il comune, attualmente retto da commissari prefettizi e sciolto dopo le dimissioni dei consiglieri di minoranza ed alcuni della maggioranza a sostegno dell’ex sindaco Paino nel pieno della scorsa estate, vedrà contendersi ben 3 compagini civiche: “Vivi Condofuri” guidata da Massimo Nucera, “Un Paese da #Cambiare” con Leonardo Manti e “Nuova Condofuri - Rinasciamo Insieme” capeggiata da Filippo Francesco Romeo. Sfumata in dirittura d’arrivo anche una quarta lista, quella guidata dal dottor Antonino Gurnari.
Le liste
Vivi Condofuri
Massimo Nucera candidato sindaco
Candidati consiglieri:
- Casile Maria
- Chirico Massimiliano
- Lentini Martino Angelo
- Iaria Carmelo
- Morabito Vito
- Pizzi Mario Antonio
- Scordo Francesco
- Sgrò Francesco
- Sorbilli Claudio
- Violi Giuseppe
- Vadalà Fortunato
- Zampaglione Caterina
Un Paese da #Cambiare
Leonardo Manti candidato sindaco
Candidati consiglieri:
- Candito Domenica
- Foti Giuseppe
- Mafrici Domenico
- Mandalari Stella
- Manti Palmino
- Manti Roberto
- Marino Leonardo
- Miceli Giuseppe
- Moschella Fabiana
- Nucera Gianluca
- Stelitano Giovanni
- Trapani Salvatore
Nuova Condofuri – Rinasciamo Insieme
Filippo Francesco Romeo candidato sindaco
Candidati consiglieri:
- Bertone Annunziata
- Clemenzi Pietro
- Emergellini Gabriele
- Foti Giovanni
- Mesiano Carmelo
- Misiano Patrizia
- Nucera Giovanna
- Nucera Luciano
- Romeo Antonino
- Sgrò Andrea
- Stelitano Giovanni