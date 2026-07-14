Un legame profondo quello tra la fede, lo sport e l'orgoglio di una comunità intera. Nei giorni scorsi, la storica Congrega di Sant'Antonio di Padova del Comune di Campo Calabro ha voluto tributare un riconoscimento speciale alla Domotek Volley Reggio Calabria, per la straordinaria stagione che ha portato il sodalizio amaranto a conquistare la Serie A2 e un triplete da record. A ritirare il premio, durante una cerimonia carica di significato, non è stato solo un pezzo della società, ma il cuore pulsante della squadra: Mister Antonio Polimeni, recentemente insignito del premio come miglior allenatore della Serie A3(nelle prossime ore andrà a ritirare il premio Costa Anderlini presso il Volley Mercato di Bologna), e il capitano Domenico Laganà, vero e proprio orgoglio del comune di Campo Calabro. Un ringraziamento speciale, dal network amaranto per la Congrega, al priore Santo Nostro, Rocco Messineo e a Giovanni Richichi, figure importanti che hanno reso possibile questo incontro tra valori spirituali e sportivi. La targa, consegnata con affetto, recita: "Riconoscimento alla Domotek Volley Reggio Calabria per la storica promozione in Serie A2, traguardo che ha reso orgogliosa l'intera comunità". Con gratitudine per aver dato esempio di impegno, sacrificio e spirito di squadra, autentici valori che accomunano lo sport, la fede e la vita delle nostre comunità".

La stagione 2025/26 resterà scritta nella storia della pallavolo reggina. Quella della Domotek non è stata una semplice annata vincente, ma una cavalcata magica, fatta di rimonte epiche e prestazioni da incorniciare. Oggi, dopo record su record, con Domenico Laganà, Capitano confermatissimo in amaranto,anche l'orgoglio di Campo Calabria pronto alla sfida in Serie A2 Credem.