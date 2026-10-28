Sono 22 i convocati di mister Marco Marchionni in vista di CastrumFavara-Reggina, gara valida per il recupero della nona giornata del girone I di Serie D 2026/2027 ed in programma mercoledì 28 ottobre allo stadio Giovanni Bruccoleri di Favara, con calcio d'inizio alle ore 14:30.

Di seguito, l'elenco completo.

1 Lagonigro

12 Madia

22 Piras

4 Baldan

16 De Mori

5 Girasole R.

79 Lancini

31 Runza

18 Abonckelet

8 Acquadro

7 Baggi

88 Franchini

24 Laaribi

17 Porcino

38 Rossetti

23 Rotulo

44 Specker

97 Toscano

21 Alma

19 Franco

10 Guida

9 Magrassi