In campo a Favara alle 14.30 per recuperare la nona giornata del girone I di Serie D 2026/2027
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Sono 22 i convocati di mister Marco Marchionni in vista di CastrumFavara-Reggina, gara valida per il recupero della nona giornata del girone I di Serie D 2026/2027 ed in programma mercoledì 28 ottobre allo stadio Giovanni Bruccoleri di Favara, con calcio d'inizio alle ore 14:30.
Di seguito, l'elenco completo.
1 Lagonigro
12 Madia
22 Piras
4 Baldan
16 De Mori
5 Girasole R.
79 Lancini
31 Runza
18 Abonckelet
8 Acquadro
7 Baggi
88 Franchini
24 Laaribi
17 Porcino
38 Rossetti
23 Rotulo
44 Specker
97 Toscano
21 Alma
19 Franco
10 Guida
9 Magrassi