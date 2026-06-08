Oggi è il giorno indicato dall'imprenditore italoamericano. Tra indiscrezioni e ottimismo crescente, l'ambiente amaranto aspetta possibili novità entro la fine della giornata

La lunga trattativa per il passaggio della Reggina nelle mani dell'imprenditore americano Matt Rizzetta entra nelle sue ore più decisive. Dopo settimane di indiscrezioni, incontri, accelerazioni e momenti di stallo, dagli Stati Uniti arrivano ulteriori conferme sull'interesse concreto del gruppo guidato dal manager italo-americano per l'acquisizione del club amaranto.

Negli ultimi mesi il nome di Matt Rizzetta è diventato sempre più centrale nelle vicende societarie della Reggina. L'imprenditore statunitense, attraverso la società Underdog Global Partners (UGP), ha portato avanti una trattativa complessa per rilevare il controllo del club amaranto, con l'obiettivo di avviare un nuovo corso per una delle piazze più importanti del calcio meridionale.

Nelle ultime settimane i contatti tra le parti si sono intensificati, fino ad arrivare a una fase considerata decisiva. Lo stesso Rizzetta ha recentemente definito il momento come quello dell'ultima chiamata: «Lunedì l'ultima cena, o si mangia o si salta», una frase che ha alimentato aspettative e speranze tra i tifosi amaranto.

Da quel momento, secondo le indiscrezioni circolate negli ambienti vicini alla trattativa, le operazioni avrebbero subito una forte accelerazione. Si è parlato anche di firme imminenti durante il fine settimana, ma al momento l'ufficialità non è ancora arrivata. Ecco perché la giornata di oggi assume un valore particolare. È il lunedì indicato da Rizzetta e, alla luce di quel messaggio, l'attesa della tifoseria si concentra sulle prossime ore.

Anche perché chi segue da tempo l'imprenditore italoamericano ha imparato a conoscerne le modalità comunicative: non sono rari, infatti, aggiornamenti e messaggi pubblicati sui social nelle ore serali. Per questo motivo molti tifosi attendono la conclusione della giornata prima di trarre conclusioni definitive.

A rafforzare ulteriormente le voci è intervenuta Front Office Sports, autorevole testata americana con sede a New York specializzata nel business dello sport. Il giornale conferma l'interesse di Underdog Global Partners per l'acquisizione della Reggina e sottolinea come l'operazione, pur non essendo ancora formalmente conclusa, potrebbe essere completata entro il mese di giugno.

Una ricostruzione che coincide con quanto emerso nelle ultime settimane e che certifica l'esistenza di un progetto strutturato attorno al club amaranto.

Il dettaglio più significativo emerso dall'articolo americano riguarda le ambizioni sportive della futura proprietà. Secondo Front Office Sports, qualora l'acquisizione venisse finalizzata, il gruppo di Rizzetta sarebbe pronto a investire le risorse necessarie per costruire una squadra in grado di raggiungere la Serie A nell'arco di cinque-sette anni.

Un progetto di ampio respiro che partirebbe dall'attuale realtà della Serie D ma che guarderebbe al ritorno della Reggina nel calcio che conta.

La testata statunitense evidenzia infatti il valore storico del club, i trascorsi nella massima serie e il patrimonio rappresentato dallo stadio Oreste Granillo, impianto capace di ospitare oltre 27 mila spettatori.

Interpellato direttamente dai giornalisti americani, Rizzetta non ha voluto commentare l'operazione in corso, limitandosi a definire la Reggina «un club storico, con un passato in Serie A e una tifoseria importante», sottolineandone anche il forte appeal internazionale.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la possibile composizione della futura compagine societaria. Secondo quanto riportato da Front Office Sports, potrebbero entrare nel progetto anche Kelly Ripa e Mark Consuelos, celebre coppia del mondo dello spettacolo statunitense già coinvolta nel Campobasso FC, altro club italiano controllato da UGP.

Kelly Ripa, attrice, conduttrice e produttrice televisiva tra le più note negli Stati Uniti, vanta milioni di follower sui social network. Il marito Mark Consuelos è invece conosciuto soprattutto per la carriera da attore televisivo e per il ruolo di Hiram Lodge nella serie televisiva "Riverdale".

Entrambi sono già protagonisti del progetto Campobasso, raccontato anche dal documentario ESPN "Running with the Wolves", e potrebbero rappresentare un importante veicolo di visibilità internazionale per il marchio Reggina.

Nel caso in cui l'operazione andasse a buon fine, la struttura azionaria della Reggina farebbe riferimento ai soci accomandatari di Underdog Global Partners.

Tra i nomi di maggiore rilievo figurano l'imprenditore americano Dan Doyle, il manager immobiliare canadese Angelo Pasto e l'esperto finanziario Joseph Greco, professionisti che operano in diversi settori economici e che potrebbero contribuire alla crescita del progetto amaranto.

L'interesse di Rizzetta e dei suoi partner si inserisce in una tendenza sempre più diffusa tra gli investitori statunitensi: quella di acquisire club storici delle categorie inferiori europee per valorizzarne il potenziale sportivo e commerciale.

Front Office Sports richiama esplicitamente il caso del Wrexham, società gallese acquistata dagli attori Ryan Reynolds e Rob McElhenney e trasformata in un fenomeno internazionale grazie ai risultati sportivi e alla straordinaria esposizione mediatica.

Replicare un modello simile non sarà semplice, ma il fascino di una città come Reggio Calabria, l'identità della tifoseria amaranto e la storia della Reggina rappresentano elementi che potrebbero rendere il progetto particolarmente attrattivo.

Nonostante l'ottimismo crescente, manca ancora il passaggio fondamentale: la firma definitiva. Solo l'ufficializzazione dell'accordo potrà dare il via al nuovo corso della Reggina e aprire la fase delle scelte operative: dalla definizione dell'organigramma societario alla nomina dei dirigenti, passando per direttore sportivo, allenatore e costruzione della squadra.

La sensazione è che il vento stia soffiando con decisione verso la conclusione positiva dell'operazione. Tuttavia, dopo settimane di indiscrezioni e rinvii, la tifoseria attende esclusivamente un fatto concreto: l'annuncio ufficiale che possa trasformare una trattativa molto discussa nel primo capitolo della rinascita amaranto.

Per questo la giornata odierna assume un significato particolare. È il lunedì indicato da Matt Rizzetta nel suo ormai celebre post. Entro stasera potrebbe arrivare un segnale atteso da settimane. Perché, come hanno imparato a capire i tifosi amaranto, spesso i messaggi più importanti dell'imprenditore italoamericano arrivano proprio nelle ore serali.

E allora l'attesa continua. Con una domanda che accompagna ormai tutta la piazza: davvero questa sera si saprà se «si mangia o si salta?»