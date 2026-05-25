Sul tavolo ci sarebbero proposte di fondi stranieri, una multinazionale australiana e gruppi italiani interessati all’acquisizione del club

Il campionato della Reggina è finito ormai da settimane, ma attorno al club amaranto il clima resta tutt’altro che definito. Mentre il campo ha già emesso i suoi verdetti, e gli amaranto si troveranno ad affrontare il quarto anno di serie D, fuori dal terreno di gioco continuano a rincorrersi indiscrezioni, interessamenti e possibili scenari societari che potrebbero cambiare il futuro della società. E la sensazione, sempre più forte, è che la partita più importante si stia giocando proprio in queste settimane.

Nonostante le difficoltà sportive e societarie vissute negli ultimi anni, la Reggina continua infatti ad attirare attenzione. La piazza di Reggio Calabria, il blasone amaranto e il potenziale di una tifoseria passionale restano elementi capaci di interessare investitori italiani e stranieri. Secondo quanto filtra, nelle ultime settimane sarebbero aumentate le richieste di documentazione e informazioni relative al club, passaggi preliminari che spesso anticipano l’apertura di vere e proprie trattative per l’acquisizione della società.

La pista che al momento appare più concreta porta all’estero. Un fondo straniero avrebbe infatti affidato all’imprenditore italo-americano Matt Rizzetta il compito di avviare i contatti con l’attuale proprietà amaranto. Secondo le indiscrezioni, sarebbe già stata presentata una prima offerta ufficiale, elemento che renderebbe questa opzione più avanzata rispetto alle altre attualmente sul tavolo. Restano però da superare ostacoli significativi, soprattutto sul piano economico: la richiesta avanzata dall’attuale patron Ballarino verrebbe considerata da più parti troppo alta rispetto all’effettivo valore odierno del club.

Nel frattempo sembra invece essersi raffreddata la posizione del gruppo imprenditoriale reggino che negli ultimi anni aveva sostenuto la Reggina. Una distanza che sarebbe maturata soprattutto a causa dei rapporti ormai deteriorati con l’attuale proprietà. Tuttavia, gli stessi imprenditori sarebbero pronti a tornare vicini al club nel caso in cui dovesse concretizzarsi un cambio ai vertici societari.

Ma il fronte delle possibili acquisizioni resta in continua evoluzione. Nelle ultime ore sarebbero infatti emerse nuove manifestazioni di interesse, molte delle quali provenienti dall’estero. Tra queste ci sarebbe quella riconducibile a uno dei più importanti studi legali europei specializzati nell’assistenza a società, fondi d’investimento e operazioni di management aziendale. Una realtà che in passato avrebbe già preso parte ad acquisizioni di rilievo nel panorama calcistico internazionale.

Attenzione anche alla pista australiana. Una multinazionale con sedi operative in Italia e in Europa, attiva nel settore degli investimenti legati alle infrastrutture sportive, starebbe completando la fase di approfondimento sui conti e sulla situazione generale del club amaranto. Secondo quanto trapela, nelle prossime ore potrebbe arrivare una vera proposta ufficiale di acquisto accompagnata dalla relativa offerta economica.

Non mancano infine gli interessamenti italiani. Alcuni imprenditori avrebbero dato mandato a uno studio legale campano, esperto in diritto societario, di avviare i primi contatti formali con la società amaranto attraverso una richiesta ufficiale di informazioni. Al momento si tratterebbe ancora di una fase preliminare, ma con margini concreti per trasformarsi rapidamente in una trattativa vera e propria.

In uno scenario così dinamico, sorprende ancora di più il silenzio che continua ad avvolgere la Reggina. Dalla conclusione del campionato non sono infatti arrivate comunicazioni ufficiali da parte della società. Nessuna conferenza stampa, nessuna presa di posizione pubblica, nessun chiarimento sul futuro. Dopo le dichiarazioni di mister Torrisi nel post partita finale, attorno al club è calato un vuoto comunicativo che alimenta interrogativi e preoccupazioni nella tifoseria.

La domanda che tutti si pongono resta sempre la stessa: cosa accadrà adesso? E quando? L’attuale proprietà intende continuare oppure si sta realmente lavorando alla cessione della società? E, soprattutto, con quali programmi e con quali ambizioni si pensa di affrontare il futuro?