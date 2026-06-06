La pazienza è finita. Matt Rizzetta lancia un messaggio forte e inequivocabile sul futuro della trattativa per il passaggio di proprietà della Reggina. Prima il post pubblicato sui social nella serata di ieri, poi le dichiarazioni rilasciate ad Alfredo Pedullà: l’italoamericano ha scelto di uscire allo scoperto, manifestando apertamente il proprio malcontento per una situazione che continua a trascinarsi senza una conclusione definitiva.

Le parole utilizzate non lasciano spazio a interpretazioni. Il tono è quello di chi ritiene di aver atteso abbastanza e di aver già compiuto tutti i passi richiesti per arrivare alla fumata bianca. Un messaggio che suona come un vero e proprio ultimatum nei confronti delle parti coinvolte.

«È passato un mese ormai e bisogna iniziare a lavorare verso un sogno oppure fermarci per capire quali siano le vere intenzioni. Abbiamo accolto tutte le richieste. Quando voglio qualcosa fortemente vado dritto all'obiettivo lavorando 24 ore su 24 per raggiungerlo e spero che tutti abbiano questa mia urgenza. Siamo già ben oltre i limiti della mia pazienza ed è giunto il momento del dentro o fuori», ha dichiarato Rizzetta.

Parole pesanti, che fotografano un clima di crescente tensione attorno a una trattativa che sembrava poter arrivare rapidamente alla conclusione e che invece continua a registrare rallentamenti e rinvii. Un'attesa che preoccupa sempre di più la tifoseria amaranto, desiderosa di conoscere il futuro del club e soprattutto di vedere partire la programmazione della prossima stagione.

Il tempo, infatti, non gioca a favore della Reggina. Le scelte tecniche, l'organizzazione societaria, la pianificazione del mercato e la costruzione dell'organico dipendono inevitabilmente dalla definizione dell'assetto proprietario. Ogni giorno che passa senza certezze rischia di trasformarsi in un ostacolo per la preparazione della nuova annata sportiva.

Per questo motivo la giornata di lunedì viene ormai considerata decisiva. Da una parte la possibilità di chiudere finalmente l'operazione e avviare una nuova fase della storia amaranto; dall'altra il concreto rischio che il tavolo salti definitivamente, mettendo fine a settimane di contatti, confronti e attese.

La sensazione è che si sia arrivati al punto di non ritorno. Rizzetta ha scoperto le carte e ha fatto capire chiaramente che non intende attendere oltre. Adesso la palla passa a Ballarino. Lunedì potrebbe essere il giorno della svolta tanto attesa oppure quello che sancirà la fine di ogni discorso.

La Reggina e i suoi tifosi restano in attesa. Ma questa volta, probabilmente, non ci sarà spazio per ulteriori rinvii.