C’è anche un reggino tra i protagonisti della vittoria della CEV Cup 2026 conquistata dalla Gas Sales Bluenergy Piacenza. Si tratta di Antonio Mariano, classe 1993, originario di Palmi, oggi assistente allenatore nello staff tecnico della formazione emiliana impegnata in SuperLega.

A congratularsi ufficialmente è la Fipav Reggio Calabria, guidata dal presidente Mimmo Panuccio, che sottolinea il valore del percorso professionale del tecnico calabrese e il significato del traguardo raggiunto a livello internazionale.

Mariano rappresenta un profilo di esperienza costruito tra Italia ed Europa. Dopo gli inizi in Calabria, tra Serie B e A2 con il Volley Soverato, approda in SuperLega con Vibo Valentia. Nel 2022 entra nello staff della Nazionale slovena, prendendo parte a competizioni di rilievo come la Silver League, il Campionato Europeo e le qualificazioni olimpiche.

Tra le tappe più significative anche l’esperienza a Monza, dove conquista i Play Off Challenge e disputa tre finali, e quella più recente a Piacenza, inizialmente come scoutman e oggi come assistente allenatore, ruolo con cui ha contribuito al successo nella competizione continentale.

«Il successo di Antonio Mariano rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la comunità sportiva reggina – dichiara il presidente Panuccio – Il suo percorso è un esempio concreto di dedizione, competenza e passione».

Un risultato che, sottolinea la Fipav, dà visibilità e prestigio all’intero movimento pallavolistico reggino e calabrese, confermando la crescita di un territorio capace di esprimere professionalità anche ai massimi livelli europei.