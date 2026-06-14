Il presidente della Regione sottolinea il valore delle tre tappe in programma sul territorio calabrese e rilancia il ruolo del cicloturismo come leva per la promozione e lo sviluppo turistico.

«Dopo le emozioni regalate dal Giro d’Italia, siamo felici di ospitare anche il Giro Next Gen, con tre tappe che attraverseranno la nostra regione. È una vetrina straordinaria che consente di mostrare al mondo i paesaggi e le bellezze della Calabria e di rafforzare sempre di più il legame tra il nostro territorio e i grandi eventi sportivi internazionali».

Lo afferma il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, commentando il passaggio della corsa riservata ai migliori talenti del ciclismo internazionale Under 23.

Per Occhiuto, l’evento si inserisce nel percorso avviato negli ultimi anni dalla Regione per promuovere l’immagine della Calabria attraverso manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale.

«In questi anni abbiamo lavorato per promuovere la Calabria attraverso grandi eventi sportivi, culturali e musicali, con l’obiettivo di attrarre turisti e investimenti e di cambiare la narrazione della nostra terra. Vogliamo raccontare una Calabria dinamica, accogliente e capace di competere con le migliori destinazioni del Mediterraneo», ha aggiunto il governatore.

Nel corso dell’intervista, il presidente si è soffermato anche sul crescente interesse per il cicloturismo, indicando nella Ciclovia dei Parchi della Calabria uno dei progetti strategici per la valorizzazione del territorio.

«La Ciclovia dei Parchi è una delle infrastrutture turistiche più importanti della regione. Con oltre 545 chilometri che attraversano il Parco Nazionale del Pollino, la Sila, le Serre Calabresi e l’Aspromonte, rappresenta un modello di turismo sostenibile che valorizza le aree interne e crea nuove opportunità economiche. Oggi richiama sempre più visitatori italiani e stranieri e contribuisce a destagionalizzare i flussi turistici, con benefici concreti per le comunità locali».