L’azienda rinnova il proprio sostegno alla formazione amaranto, accompagnandola in un percorso che ha portato Reggio Calabria sui palcoscenici europei. Alla conferenza stampa di presentazione della stagione 2026/2027, consegnata la maglia ufficiale della squadra con il logo Cooprogetti.



Ci sono collaborazioni che nascono quasi per caso e che, stagione dopo stagione, si trasformano in legami sempre più solidi, alimentati dalla stima reciproca, dalla condivisione di valori e dall’orgoglio di sostenere una realtà capace di rappresentare al meglio il proprio territorio. È questa la storia di Cooprogetti e della Reggio BiC, un rapporto cresciuto nel tempo insieme ai traguardi sportivi della formazione amaranto.



L’incontro tra l’azienda e la società reggina risale a pochi anni fa. Un primo contatto che ha lasciato presto spazio alla consapevolezza di trovarsi davanti a un progetto speciale, capace di coniugare passione, sacrificio e determinazione. Da allora, Cooprogetti ha scelto di accompagnare la Reggio BiC nel suo cammino sportivo, iniziato in EuroCup 3, proseguito nel campionato nazionale e arrivato fino alla partecipazione all’EuroCup 2.



Un percorso che ha rafforzato, anno dopo anno, il legame tra le due realtà, trasformando il sostegno in una scelta sempre più convinta e consapevole.



Un riconoscimento che racconta una partnership



In occasione della conferenza stampa di presentazione della stagione sportiva 2026/2027, Cooprogetti ha confermato la propria vicinanza alla squadra, partecipando all’appuntamento con il Direttore Commerciale, l’architetto Enrico Costa, accompagnato dagli architetti Antonella Strati e Luigi Muraca.



Durante l’incontro, la Reggio BiC ha voluto omaggiare l’azienda con un gesto simbolico ma ricco di significato: la consegna della maglia ufficiale della squadra, impreziosita dal logo Cooprogetti, affidata al Direttore Commerciale.



Un dono accolto con particolare orgoglio, perché rappresenta molto più di un semplice riconoscimento. È il segno tangibile di una collaborazione che si fonda sulla fiducia, sulla condivisione degli obiettivi e sulla volontà di sostenere un progetto che supera i confini del campo da gioco.



Dalla Calabria all’Europa, con orgoglio



La Reggio BiC ha saputo compiere qualcosa di straordinario: portare l’Europa a Reggio Calabria e portare Reggio Calabria in Europa. Un risultato costruito attraverso il lavoro quotidiano di un gruppo che ha fatto della passione, del sacrificio e della determinazione i propri punti di forza.



La squadra amaranto rappresenta oggi un motivo di orgoglio per l’intera comunità, dimostrando come lo sport possa diventare uno strumento concreto di partecipazione, appartenenza e crescita collettiva. Ogni traguardo raggiunto racconta una storia fatta di impegno e resilienza, capace di trasmettere valori che vanno ben oltre i risultati agonistici.



È proprio in questa visione che si riconosce Cooprogetti, per la quale sostenere la Reggio BiC significa credere in uno sport capace di unire le persone, valorizzare le differenze e offrire nuove opportunità. Una partnership che non si limita al sostegno di una squadra, ma abbraccia un progetto che contribuisce a dare prestigio al territorio e a rafforzare il senso di comunità.



Una nuova stagione da vivere insieme



Con l’avvio della stagione 2026/2027, Cooprogetti guarda al futuro con lo stesso entusiasmo dei primi passi compiuti al fianco della società amaranto, ma con un legame ancora più forte, consolidato dalle esperienze condivise e dai risultati raggiunti.



L’orgoglio di esserci, la gioia di sentirsi parte di una grande famiglia e il desiderio di continuare a vivere nuove emozioni rappresentano il filo conduttore di una collaborazione destinata a proseguire nel segno della fiducia reciproca.

Perché alcune vittorie si misurano sul tabellone, altre nella capacità di costruire relazioni autentiche e lasciare un segno nella propria comunità.



Cooprogetti è al fianco della Reggio BiC, oggi e nelle sfide che verranno. Con passione, orgoglio e condivisione.