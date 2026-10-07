L'ex finalista Deliese cade sul campo di Sc Soverato per 3-1 e viene eliminata. Il Locri la ribalta ai calci di rigore e stacca il pass per i quarti di finale

Si è completato il quadro delle magnifiche otto che avanzano ai quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti riservata ai club calabresi di Eccellenza e Promozione. Nel mercoledì dedicato alle gare di ritorno degli ottavi, non sono mancate le sorprese con rimonte esaltanti, conferme autorevoli e verdetti pesanti che proiettano la competizione verso la sua fase più calda.

I campioni in carica avanzano, la Deliese crolla a Soverato

Nessun brivido per i detentori del trofeo della DBR Luzzi. Forti del roboante 0-4 ottenuto all'andata, i ragazzi di mister Magarò staccano il biglietto per i quarti di finale nonostante la battuta d'arresto di misura sul campo della Soccer Montalto, che si congeda dal torneo a testa alta grazie alla marcatura firmata da Celestino nel secondo tempo.

La grande sorpresa della giornata è invece l'eliminazione della Deliese, finalista della scorsa edizione. I reggini, che partivano con il prezioso vantaggio dell'1-0 maturato all'andata, crollano davanti alla rimonta dell'SC Soverato. Ai locali non basta la rete di Wojcik nel secondo tempo: le marcature di Cataldo, Dorato e il punto esclamativo di Longo fissano il 3-1 finale che ribalta l'esito del doppio confronto e regala il passaggio del turno ai soveratesi.

Trebisacce implacabile nel derby, Pro Pellaro esagerata

Dopo il pirotecnico 3-2 dell'andata, il Trebisacce concede il bis anche in casa del Corigliano. I "delfini" domano gli avversari con un perentorio 0-3 guidato dallo straripante Bubacar (autore di una doppietta nel primo tempo) e sigillato nel finale da Donate.

Spettacolo e pioggia di gol per la Pro Pellaro di mister Ginobili. Dopo lo 0-1 dell'andata contro il Val Gallico, i locali vanno prima sotto a causa di uno sfortunato autogol, poi dilagano in maniera incontenibile: prima il pari di Alvarez, seguito dalla doppietta di Godoy e da una devastante tripletta di Salvador per il tennistico 6-1 conclusivo.

Gestione Soriano e Cotronei, il Locri la ribalta ai calci di rigore

Tutto facile per l'ambizioso Soriano Fabrizia che, forte dell'1-3 dell'andata contro il Rocca di Neto, amministra la gara davanti ai propri tifosi chiudendo sullo 0-0 e conquistando con maturità il pass per i quarti.

Nel derby di Promozione Girone A sorride il Cotronei: dopo l'1-2 piazzato in casa del City Rende, i giallorossi gestiscono il ritorno chiudendo sul 2-2 e festeggiando la qualificazione.

Emozioni ad altissima tensione nel derby reggino tra Locri e Bovalinese. Dopo l'1-0 dell'andata a favore degli uomini di mister Lanzaro, il Locri riequilibra le sorti del doppio confronto nei tempi regolamentari grazie al gol di Legato al 4' della ripresa. Si va così agli extra-time ma non basta ancora. Allora è la lotteria dei calci di rigore che sorride al Locri.

L'ultimo tassello del tabellone uscirà questa sera dal derby della Piana tra Palmese e Virtus Rosarno (fischio d'inizio ore 19:00, si riparte dal 2-2 dell'andata).

I risultati

LOCRI-BOVALINESE 7-6 dcr (4' st Legato)

COTRONEI-CITY RENDE 2-2

SOCC. MONTALTO-DBR LUZZI 1-0 (27' st Celestino)

SC SOVERATO-DELIESE 3-1 (34' pt Cataldo, 4' st Dorato, 20' st Wojicik, 35' st Longo)

SORIANO-ROCCA DI NETO 0-0

CORIGLIANO-TREBISACCE 0-3 (14' pt Bubacar, 41' pt Bubacar, 43' st Donate)

PRO PELLARO-VAL GALLICO 6-1 (29' pt autogol, 4' st Alvarez, 6' st Godoy, 7' st Salvador, 14' st Salvador, 16' st Salvador, 21' st Godoy)

PALMESE-V. ROSARNO ore 19