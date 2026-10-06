L’area archeologica è stata interessata da un intervento di pulizia e decoro. Il risultato mostrato sui social dal sindaco Francesco Cannizzaro

Torna a mostrarsi in condizioni di maggiore decoro il parco della Tomba Ellenistica di Reggio Calabria. L’area, di interesse storico e archeologico, è stata interessata da un intervento di pulizia e manutenzione che ha consentito di restituire maggiore ordine a uno spazio che da tempo necessitava di attenzione.

A documentare il risultato è stato il sindaco Francesco Cannizzaro, che ha condiviso sui social un video dedicato all’area al termine delle operazioni. Le immagini mostrano il nuovo volto del parco dopo gli interventi effettuati, riportando l’attenzione su uno dei siti che fanno parte del patrimonio storico della città.

L’ultimo intervento di pulizia di particolare rilievo risaliva al 2021, quando erano state le Giovani di Forza Italia a occuparsi dell’area, riportandola a condizioni di maggiore decoro. A distanza di alcuni anni, la situazione aveva nuovamente reso necessario un intervento.