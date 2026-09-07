Si chiude la fase a triangolari riservata ai club di Eccellenza e Promozione: conferme per le big, sorprese e qualificazioni storiche nell'ultima giornata

Si è conclusa la terza e ultima giornata della fase a gironi della Coppa Italia Dilettanti. Con il fischio finale delle gare della domenica si completa ufficialmente il quadro delle sedici formazioni qualificate agli ottavi di finale, capaci di conquistare il primato nei rispettivi triangolari tra conferme d'autorità, derby accesi e qualche sorpresa.

Gironi 1-5: avanzano le favorite, festa Soccer Montalto

Nel Girone 1 il Trebisacce supera 2-0 il Cassano Sybaris grazie ai sigilli di Dos Santos e Leonori: un successo che permette ai "delfini" di riagganciare la Silana a quota 4 punti e di staccare il pass per gli ottavi in virtù della categoria superiore. Tutto facile per il Corigliano nel Girone 2, che va a punteggio pieno imponendosi anche sulla Virtus Acri dopo la vittoria della gara d'esordio. Nessuna esitazione nemmeno nel Girone 3 per i campioni in carica del Dbr Luzzi, che superano il Fcd Bisignano e proseguono la difesa del titolo. Nel Girone 4 firma un'impresa storica la Soccer Montalto: basta una rete di Vieira al 9' per piegare il San Fili (0-1). Chiude il blocco il City Rende (Girone 5), a cui basta l'1-1 contro lo Scalea (reti di Tutino e Capuano) per blindare la vetta.

Gironi dal 6-10: blitz del Cotronei, Palmese travolgente

Il Girone 6 regala la sorpresa di giornata: il Cotronei travolge 1-5 il Mesoraca a domicilio e festeggia il passaggio del turno davanti a Sersale e agli stessi crotonesi. Percorso netto e porta blindata nel Girone 7 per il Rocca di Neto, che cala il tris (0-3) sul campo dello Scandale con i gol di Trocino, Kerve e Martino. Nel Girone 8 il Soriano Fabrizia rispetta il pronostico piegando 3-1 il Campora (a segno De Pace, Fioretti e Mazza), mentre nel Girone 9 la Virtus Rosarno si regala la seconda vittoria su due superando 3-1 il Pizzo guidata dalla coppia d'attacco Le Piane-Catania. Dimostrazione di forza anche della Palmese nel Girone 10: nello scontro diretto con il Capo Vaticano i neroverdi sbloccano il match dopo trenta secondi con Sabella e dilagano nella ripresa fino al definitivo 4-0 con Monteleone, Romero e Almeida.

Gironi 11-16: goleada Pro Pellaro, sorriso Locri

Continuano a correre i vicecampioni in carica della Deliese (Girone 11): la squadra di mister Parentela travolge 6-1 il Cittanova grazie alla doppietta di Carbone e alle firme di Sarantonelli, Tedesco, Romano e un'autorete. Nel Girone 12 passa lo Sc Soverato, a cui basta lo 0-0 contro il Gioiosa Ionica per chiudere a 4 punti. Ribaltone per il Val Gallico nel Girone 13: sotto contro il Catona (gol di Postorino), i gallicesi la capovolgono con Sapone e Gatto vincendo il derby per 1-2. Nel Girone 14 segnale fortissimo dell'Admo Pro Pellaro, che travolge la Melitese con un perentorio 9-0 candidandosi tra le grandi favorite. Nel Girone 15 la Bovalinese si aggiudica l'anticipo di campionato piegando 0-1 l'Africo, mentre nel Girone 16 festeggia il Locri: l'1-1 nel derby contro il Siderno vale il primato a quota 4 punti e il ritorno agli ottavi di finale.

I risultati

TREBISACCE-CASSANO SYB. 2-0 (15' st Dos Santos, Leonori)

VIRTUS ACRI-CORIGLIANO 0-2

DBR LUZZI-FCD BISIGNANO 3-0 (23' pt Tesare, 44' pt Mazzotta, ....)

SAN FILI-SOCCER MONTALTO 0-1 (9' pt Vieira)

SCALEA-CITY RENDE 1-1 (20' pt Tutino (R), Capuano (S))

MESORACA-COTRONEI 1-5

SCANDALE-ROCCA DI NETO 0-3 (Trocino, Kerve, Martino)

SORIANO-CAMPORA 3-1 (2' pt De Pace (S), 7' pt Raimondi (C), 39' pt Fioretti (S), Mazza (S)

V. ROSARNO-PIZZO 3-1 (15' pt Le Piane (VR), Catania (VR), Perri (P)

PALMESE-CAPO VATICANO 4-0 (1' pt Sabella, 15' st Monteleone, 32' st Romero, 44' st Almeida)

DELIESE-CITTANOVA 6-1 6' pt Perazzo (C), 19' pt autogol, 21' st Carbone (D), 23' st Sarantonelli (D), 31' st Carbone (D), 35' st Tedesco (D), 39' st Romano (D))

GIOIOSA I.-SC SOVERATO 0-0

CATONA-VAL GALLICO 1-2 (7' pt Postorino (C), 40' pt rig. Sapone (VG), Gatto (VG)

PRO PELLARO-MELITESE 9-0 (18' pt Salvador, 37' pt Cecreta, 2' st Cecreta, 9' st Cecreta, 11' st Salvador, 20' st Natoli, 21' st Abayan, 34' st Vinicius, 38' st Abayan

AFRICO-BOVALINESE 0-1 (Pipicella)

SIDERNO-LOCRI 1-1 (15' pt Tassone (S), 23' pt ...)