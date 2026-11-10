Non c'è sosta per il calcio dilettantistico calabrese. Mercoledì pomeriggio, con fischio d'inizio programmato per le ore 14:30, andranno in scena i match di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti, torneo riservato esclusivamente alle compagini di Eccellenza e Promozione. Si preannuncia un turno intenso, sospeso tra verdetti che appaiono già indirizzati e confronti sul filo dell'equilibrio.

Dbr Luzzi Mission impossible, Pro Pellaro forte del doppio vantaggio

Tutti i riflettori saranno puntati sullo stadio "Amerise", dove il Trebisacce ospiterà i detentori del titolo della Dbr Luzzi. Per la formazione guidata da mister Mario Magarò, reduce dalle ambizioni di un clamoroso bis dopo il trionfo dello scorso anno, si tratta di una vera e propria scalata: i rossoblù sono infatti chiamati a rimontare lo 0-3 subito tra le mura amiche all'andata, di fronte a un Trebisacce che potrà gestire un margine confortevole e il fattore campo.

Ha già un piede in semifinale anche la Pro Pellaro, che ha dichiarato apertamente l'obiettivo di voler alzare al cielo il trofeo. La squadra di mister Ginobili sarà di scena sul campo del Locri forte del solido 2-0 conquistato all'andata davanti ai propri tifosi.

Equilibrio nelle altre due sfide: Cotronei in vantaggio, parità a Palmi

Tutto ancora aperto nelle altre due caselle del tabellone. Partirà con un prezioso ma minimo margine il Cotronei, capace di imporsi all'andata sul blasonato Soriano Fabrizia azzerando la differenza di categoria. Nel return match, tuttavia, i vibonesi giocheranno in casa con l'obiettivo di ribaltare il gol di svantaggio e centrare una semifinale già conquistata in passato.

Equilibrio assoluto, infine, nel doppio confronto tra Palmese e Sc Soverato, dopo lo 0-0 della prima manche. L'unico fattore a favore della compagine reggina sarà il sostegno del pubblico amico, ma alla luce del punteggio dell'andata la qualificazione resta aperta a qualsiasi risultato.

Il programma del ritorno dei quarti (mercoledì ore 14:30)

Locri – Pro Pellaro (andata: 0-2)

Soriano Fabrizia – Cotronei (andata: 2-3)

Trebisacce – Dbr Luzzi (andata: 3-0)

Palmese – Sc Soverato (andata: 0-0)