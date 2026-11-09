Promessa mantenuta. Con l'apertura ufficiale dei cantieri lunedì 9 novembre, hanno preso il via i tanto attesi lavori di rifacimento e messa in sicurezza della rete stradale di Sambatello, nella zona nord di Reggio Calabria. L'intervento, che prevede la scarifica completa e la posa del nuovo asfalto nel tratto che collega Gallico al centro del paese, va a sanare una situazione di totale abbandono che si protraeva da oltre due decenni.

Il sindaco Francesco Cannizzaro ha voluto verificare di persona l'avvio delle attività, rivendicando il rispetto della tabella di marcia annunciata alla cittadinanza tredici giorni fa: «Oggi è lunedì 9 novembre e i lavori sono cominciati», ha dichiarato il primo cittadino in un video diffuso sui canali social.

L'avvio delle operazioni a Sambatello rappresenta il primo tassello di una più ampia operazione di manutenzione straordinaria pianificata dalla nuova amministrazione per rispondere all'emergenza viabilità che stringe la città in una morsa da anni. Una criticità strutturale che lo stesso Cannizzaro non ha nascosto, anticipando le prevedibili segnalazioni da parte dei residenti di altri quartieri.

«Sono assolutamente consapevole che l'80% della rete stradale reggina è completamente da rifare», ha ammesso apertamente il sindaco, lanciando poi un appello alla pazienza e alla collaborazione. «Dateci tempo ma soprattutto fiducia. Le rifaremo tutte, le asfalteremo tutte. Adesso tocca a Reggio risorgere». Il piano straordinario prevede, oltre alla nuova pavimentazione stradale, anche interventi mirati alla pulizia e alla riqualificazione delle aree verdi adiacenti alle carreggiate.