«La crisalide si è trasformata in farfalla». Con queste parole cariche di entusiasmo, l'avvocato Eugenio Minniti, presidente dell'Ardore, ha annunciato la nascita ufficiale dell'Associazione Comprensorio Locri 1909. Si tratta di un progetto sportivo e sociale che segna una svolta storica per il calcio della Locride, arrivando al termine di una stagione già memorabile. L'Ardore ha infatti chiuso l'ultimo campionato di Promozione al quinto posto, sfiorando l'accesso ai playoff e confermandosi come una delle realtà più solide e ambiziose del territorio.

Dopo sei anni di successi continuativi, culminati con la straordinaria cavalcata dalla Seconda Categoria all'Eccellenza, Minniti e il suo gruppo dirigente hanno deciso di compiere un passo ancora più audace. L'obiettivo è creare la prima società calcistica capace di rappresentare l'intero comprensorio della Locride, rispettando rigorosamente l'identità, la storia e il senso di appartenenza di ogni singola comunità coinvolta.

Il nuovo corso ha subito incassato l'adesione di figure di primo piano del calcio jonico. Tra i nomi di spicco figurano Francesco Giampaolo, storico presidente del San Luca, e Leo Modafferi, portavoce societario del Locri 1909. Attorno a loro si è già unito un gruppo compatto di circa venti sostenitori e dirigenti, tra cui Dario Marando (già presidente del Locri), Basilio Iero, Giuseppe Agostino, il direttore generale Giuseppe Licandro, Antonio Pipicella, Paolo Spadaro e Baldo Bartone, bandiera storica del Locri. Per quanto riguarda l'alto jonio reggino, il punto di raccordo per la Vallata del Torbido sarà Enrico Barillaro. Elemento decisivo per la riuscita del progetto è inoltre l'accordo di collaborazione siglato con l'Audax Locri, guidata da Sandro Schiavello e Ilario Capocasale, una delle realtà giovanili più radicate e importanti del territorio.

La sinergia punta a costruire un percorso condiviso di crescita sportiva e sociale, valorizzando i giovani talenti della Locride. La nuova società disputerà le proprie gare ufficiali del campionato di Promozione sul rettangolo di gioco dello stadio “Macrì” di Locri.