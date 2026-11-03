In un clima festoso e goliardico, e davanti ad una bella cornice di pubblico, è andato in scena il derby Siderno-Locri.

Nella prima frazione di gioco, il Siderno si presenta più arrembante pressando ovunque gli amaranto ed i locresi non riescono a costruire la propria mole di gioco, su un calcio d’angolo Galluzzo trova anche il vantaggio bianco-azzurro per l’1-0 che chiuderà la prima frazione di gioco.

Ad inizio ripresa Cavallaro con un tiro da fuori area gela gli ospiti col suo gol che sembrava aver chiuso i giochi portando il Siderno sul 2-0, ma i ragazzi del Locri sospinti da un gran bel pubblico locrese che nonostante la pioggia ha sostenuto sempre gli amaranto, non potevano lasciare le cose in quel modo.

Con tanto desiderio e voglia il Locri ha messo il cuore oltre l'ostacolo, alcuni cambi hanno rivitalizzato la squadra e con decisione si sono riversati nella metà campo avversaria. Bruzzese accorcia su calcio d’angolo e l’inerzia della partita cambia e così poi Reparaz pareggia il match facendo esplodere la gradinata ospite.

Il 2-2 galvanizza maggiormente il Locri, mentre il Siderno non riesce più a pressare come nel primo tempo e riparte in qualche sporadico contropiede.

Nel finale il portiere del Siderno salva il risultato per la vittoria del Locri. Tre grandi occasioni nei 7 minuti finali fanno rimanere i tifosi del Locri con l’urlo in gola.

Questo giovane Locri è ancora in costruzione ma oggi ha offerto una prova di grande maturità e carattere riuscendo a recuperare una gara iniziata male, raccogliendo un punto che lascia anche l’amaro in bocca per le occasioni create.

La juniores oggi giocherà la quarta gara del campionato regionale contro Bovalino al Comunale di Locri alle 14:45