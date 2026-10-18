Tra sette giorni, i reggini giocheranno in casa del temibile ed agguerrito Pgs Sales, sempre al sabato.
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Una prestazione solida ed efficace permette alla. Dierre Reggio Calabria di conquistare una netta vittoria casalinga contro il Giarre con il punteggio finale di 90-66.
L'incontro è stato condotto con decisione dai padroni di casa fin dal primo quarto, chiuso sul 20-13, per poi allungare ulteriormente prima dell'intervallo lungo con un parziale di 28-16 nel secondo periodo.
Miljanic e un super Indelicato al tiro hanno indirizzato il match.
Maggiore fisicità ed organizzazione per i locali.
Nel terzo quarto Giarre, dopo lunga riflessione parte forte con il capitano Leonardi e Kantè in evidenza.
Le risposte ancora di Indelicato di un tonico Petrovic, sono devastanti.
Negli ultimi due quarti (21-15 e 21-22), la Dierre ha controllato agevolmente il vantaggio fino alla sirena finale.
Rotazione a dieci per Coach Lo Storto, con ottimo utilizzo per il reggino Alessandro Pes.
Tra i protagonisti della formazione vincente spicca Aleksa Petrovic, top scorer del match con 20 punti, ben supportato da Umberto Indelicato (18 punti), Jovan Miljanic (14 punti) e Stefano Natalini (10 punti Per la S.S. Basket Giarre, paga le meno partite giocate, l’assenza di Farruggia e le troppe palle perse.Baissero (16 punti) top scorer seguito Morife' Re' Kante' (15 punti).
Tra sette giorni, i reggini giocheranno in casa del temibile ed agguerrito Pgs Sales, sempre al sabato.
Asd Dierre- Ss Basket Giarre Asd: 90-66
(20-13, 28-16, 21-15, 21-22)
A.S.D. DIERRE: Petrovic 20, Indelicato 18, Miljanic 14, Natalini 10, Misolic 8, Marcone 6, Batalskyi 5, Pes 4, Vozza 3, Giorgino 2.All Dario Lo Storto
S.S. BASKET GIARRE A.S.D.: Baissero 16, Kante' 15, Diallo 14, Leonardi 8, Cerri 6, Mavilia 3, Salagubang 2, Mancuso 2, Farruggia 0, Barresi 0, Costa 0, Strazzeri 0.All Vasta Ass D’Angelo
Arbitri Caputo e Staropoli