Non accenna a fermarsi la campagna di rafforzamento dello Sporting Polistena. La società pianigiana, inserita nel girone B di Promozione, continua a muoversi con grande decisione sul mercato per consegnare a mister Francesco Ferraro una rosa sempre più competitiva e ambiziosa. Il lavoro sinergico tra la guida tecnica e il Direttore Sportivo Vincenzo Ciccia ha portato nelle ultime ore ad un altro doppio colpo di assoluto spessore.

Esperienza e leadership con Lavecchia

Per la mediana arriva un rinforzo di primissimo livello: Christian Lavecchia. Centrocampista dotato di grande qualità tecnica, visione di gioco e leadership, Lavecchia vanta un curriculum di tutto rispetto. Cresciuto nei settori giovanili di Palmese e Catania, ha maturato un'importante esperienza in Serie D ed è stato protagonista con le maglie di Tivoli, Scalea, Acri e Stilomonasterace. Nelle ultime stagioni è tornato a vestire i colori della Palmese, diventandone un punto di riferimento imprescindibile e indossando la fascia di capitano.



Il ds Vincenzo Ciccia ha commentato così il suo arrivo: «Siamo felicissimi di accogliere Cristian. È un centrocampista completo, capace di agire all’occorrenza anche da trequartista, che unisce a doti tecniche importanti una grande personalità. È un elemento che ha dimostrato tutto il suo valore nelle ultime annate alla Palmese. Un profilo fortemente voluto dall’area tecnica per dare ulteriore qualità al nostro centrocampo e che si inserisce perfettamente nel nostro progetto tecnico».

Futuro blindato tra i pali

Se da un lato si punta sull'esperienza, dall'altro lo Sporting Polistena guarda con decisione al futuro con l'ingaggio del portiere classe 2009 Vincenzo Cutrí. Originario di Gioia Tauro e cresciuto nel vivaio della Gioiese, Cutrì è fresco vincitore del titolo di campione regionale con la formazione Juniores. Nonostante la giovanissima età, il talentuoso estremo difensore ha già collezionato quattro presenze nel campionato di Eccellenza, lasciando il segno all'ultima giornata con una prodigiosa parata su calcio di rigore contro il Bocale.

Sul giovane portiere, il direttore sportivo si è espresso con grande entusiasmo: «Siamo molto contenti di accogliere Vincenzo. È un ragazzo del nostro territorio che, nonostante la giovanissima età, ha già fatto intravedere ottime qualità. Crediamo fortemente nei profili locali di prospettiva e vogliamo offrirgli il contesto ideale per continuare a crescere e a lavorare con serietà».