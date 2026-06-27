In questa prima fase di mercato estivo, a scaldare i motori del calcio dilettantistico non sono tanto i colpi di scena legati ai calciatori, quanto il vero e proprio valzer delle panchine. Nei campionati di Eccellenza e Promozione, infatti, la priorità assoluta di molti club è trovare la guida tecnica ideale per programmare la stagione e non farsi trovare impreparati ai nastri di partenza.

Tra le società più attive in questa ricerca c'è senza dubbio il Siderno. Dopo la strepitosa cavalcata dello scorso anno e la vittoria nella finale playoff di Prima Categoria, la compagine biancoazzurra si affaccia al prossimo campionato di Promozione (Girone B) con un obiettivo chiaro: consolidarsi e gettare le basi per un futuro solido. Per farlo, la scelta dell'allenatore diventa il primo, fondamentale tassello per evitare passi falsi.

Scatta il casting biancoazzurro

Il casting della dirigenza sidernese è aperto ormai da qualche settimana. I radar della società sono accesi a 360 gradi per individuare un profilo che sappia coniugare carisma, conoscenza della categoria e gestione dello spogliatoio. Nelle ultime ore, però, un nome su tutti sembra aver scalato rapidamente le gerarchie: Maurizio Panarello. Se il Siderno cerca certezze per il proprio debutto in Promozione, il nome di Panarello rappresenta un vero e proprio usato sicuro di altissimo livello.

Panarello, l'uomo delle promozioni

Definire Panarello un "esperto" del panorama dilettantistico regionale sarebbe riduttivo. I numeri e la storia parlano per lui, tanto da essersi meritato sul campo l'appellativo di "tecnico delle promozioni". Nel suo palmarès personale se ne contano ben sei, a testimonianza di una spiccata capacità di infondere una mentalità vincente ovunque sia andato: quattro promozioni storiche alla guida della Bovalinese; una cavalcata trionfale con il San Luca (un rullo compressore capace di collezionare ben 27 vittorie su 30 partite nel torneo di Promozione B); un trionfo recente sulla panchina della Virtus Rosarno, con cui ha conquistato il campionato.

Il profilo di Maurizio Panarello non si discute. Se il Siderno deciderà di affondare il colpo e affidare a lui le chiavi della squadra, la piazza biancoazzurra avrà la certezza di partire con una garanzia assoluta in panchina. Le prossime ore potrebbero essere decisive per la fumata bianca.