I calabresi blindano il tecnico dell'impresa storica e si assicurano l'attaccante ex Gioiosa Jonica. L'obiettivo per la nuova stagione è un campionato di vertice

Voltare pagina dopo aver scritto la storia, con la ferma intenzione di scriverne un'altra ancora più gloriosa. L'Africo si lascia alle spalle una stagione che rimarrà negli annali dell'ultra-trentennale storia del campionato di Promozione B: un'impresa mai vista prima, capace di trasformare un girone d'andata chiuso all'ultimo posto in una salvezza diretta senza passare dai play-out.

Chiuso quel capitolo da brividi e applausi, per il club biancorosso è già tempo di ripartire. E le prime mosse di mercato dimostrano che la dirigenza non ha alcuna intenzione di accontentarsi: l'asticella si alza notevolmente, con l'obiettivo dichiarato di disputare un campionato di vertice.

Alberto Criaco ancora al timone

La prima, fondamentale pietra angolare del nuovo progetto è la riconferma in panchina di mister Alberto Criaco. Per lui parlano i fatti e un curriculum di assoluto rispetto, arricchito da importanti esperienze in Eccellenza.

A convincere la dirigenza a blindare il tecnico è stato soprattutto il "miracolo sportivo" della passata stagione, culminato con una salvezza conquistata addirittura con due giornate d'anticipo. Criaco guiderà nuovamente la prima squadra, garantendo continuità tattica, carisma e una profonda conoscenza del gruppo.

In attacco arriva Antonio Pelle

Se la difesa e la gestione tecnica sono in mani sicure, l'attacco biancorosso si assicura una vera e propria arma da gol. È ufficiale l'ingaggio di Antonio Pelle, attaccante di 26 anni reduce da una stagione da protagonista assoluto con la maglia del Gioiosa Jonica, con cui ha conquistato la promozione in Eccellenza. Pelle rappresenta il prototipo dell'attaccante moderno.

Corsa, intensità e grandissima qualità nelle giocate palla al piede. È in grado di ricoprire più ruoli sul fronte offensivo, offrendo al tecnico Criaco svariate soluzioni a partita in corso.

Nonostante i 26 anni, vanta un passato importante in piazze del calibro di Vigor Perconti, Reggina, San Luca e Locri. Con la conferma del proprio condottiero in panchina e l'innesto di un top player per la categoria come Antonio Pelle, l'Africo lancia un chiaro segnale alle concorrenti: il tempo di soffrire è finito, ora i biancorossi vogliono correre per la gloria.