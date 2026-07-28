Non accenna a fermarsi la calda estate di calciomercato in casa Roccella. La compagine amaranto, fresca di promozione nel prossimo campionato di Promozione (Girone B), si sta prendendo di diritto il ruolo di assoluta protagonista della sessione estiva, mandando un segnale chiaro e forte a tutte le dirette concorrenti: la voglia è quella di vivere una stagione da grandi.

A testimonianza delle ambizioni societarie arriva un nuovo doppio colpo messo a segno dal direttore sportivo Francesco Curtale, che regala allo scacchiere tecnico due profili di altissimo livello per la categoria: Daniele Panetta e Luciano Mazzone.

Panetta porta leadership e visione

L'ingaggio di Daniele Panetta rappresenta un vero e proprio blitz di mercato. Centrocampista dai piedi buoni e dalla spiccata personalità, Panetta lascia la fascia da capitano del Gioiosa per sposare con entusiasmo il progetto Roccella.

Una trattativa lampo chiusa grazie al lavoro sinergico e alla determinazione del duo composto da Mimmo Mammolenti e Francesco Curtale, che hanno individuato in lui l'uomo giusto per alzare l'asticella della mediana amaranto in termini di qualità e carisma.

Mazzone: la classe al servizio della regia

Se Panetta garantisce sostanza e leadership, l'arrivo di Luciano Mazzone mette a disposizione della squadra un concentrato di pura classe cristallina. Cresciuto nel prestigioso vivaio della Juventus, Mazzone è il classico maestro della cabina di regia. Imbucate millimetriche d'esterno, marchio di fabbrica capace di scardinare le difese più chiuse e mandare in porta i compagni con un solo tocco.

Con questi due nuovi innesti di spessore, la rosa del Roccella acquisisce geometrie, esperienza e imprevedibilità.