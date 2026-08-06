La prima settimana di agosto va in archivio e il conto alla rovescia verso i primi raduni stagionali è ormai agli sgoccioli. Con il calcio giocato pronto a riprendere il suo spazio nei campionati dilettantistici, il calciomercato continua comunque a cuocere a fuoco lento, tra trattative avviate alla luce del sole e manovre condotte con strategica discrezione.

In questa seconda categoria si colloca a pieno titolo il Val Gallico. Reduce da un'annata avara di soddisfazioni nel girone B di Promozione, la società reggina ha tutta l'intenzione di voltare pagina e riscattarsi. Il lavoro della dirigenza procede con consapevole silenzio ma con le idee chiare: l'obiettivo è consegnare al nuovo tecnico Fabio D'Agostino un organico di livello, in grado di recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione.

Guerrisi, più che un'idea

Tra le piste monitorate con maggiore attenzione figura un nome capace di accendere l'entusiasmo della piazza: Ferdinando Guerrisi. Il fantasista classe 2002, fresco di separazione dal Capo Vaticano, è attualmente svincolato e in cerca di una nuova sfida. Cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo e con alle spalle esperienze importanti con maglie preziose come Gioiese, Cittanovese, Soriano e Sporting Polistena, il ventiquattrenne rappresenterebbe un innesto di assoluto spessore.

Dotato di grande estro, piedi raffinati e una spiccata imprevedibilità negli ultimi trenta metri, Guerrisi si integrerebbe alla perfezione nello scacchiere tattico di mister D'Agostino, garantendo qualità e soluzioni offensive di prim'ordine.

I contatti tra le parti potrebbero entrare nel vivo già nei prossimi giorni. L'incontro in programma servirà a valutare la fattibilità dell'operazione e a capire se ci sono i margini per trasformare un'idea suggestiva nel primo vero colpo da Novanta del mercato gallicese.