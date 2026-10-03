Lo stesso pensiero di sempre, lo stesso modo di vivere un percorso che fino ad oggi ha portato grandi risultati ed infiammato l’entusiasmo del popolo amaranto.



Prima di analizzare il prossimo impegno contro il Trapani, mister Marchionni riavvolge il nastro e torna sulla vittoria nel big match contro l’Igea. «L’ho detto e ripetuto più volte, e sono davvero contento che i ragazzi abbiamo recepito il concetto nel miglior modo possibile: ogni gara va preparata senza guardare la classifica, senza pensare che l’impegno sia agevole o viceversa troppo complicato. Domenica scorsa ho fatto i complimenti alla mia squadra non perché abbiamo superato un avversario importante che sta ai vertici del girone da due anni, ma per l’ennesima dimostrazione di carattere, per la capacità di lottare duello dopo duello, per la corretta interpretazione sia dei momenti più complicati che di quelli in cui abbiamo preso nettamente il sopravvento».



Sul prossimo avversario. «Siamo tutti a conoscenza delle grandi difficoltà che sta vivendo il Trapani, ma allo stesso tempo siamo tutti consapevoli che affronteremo una squadra di valore, che annovera al proprio interno calciatori forti e di categoria. Quella di domani è un’altra tappa importantissima del nostro cammino, l’affronteremo col preciso intento di dare continuità ad un inizio di stagione che sta riempendo d’orgoglio noi e la nostra gente».



Per la prima volta in stagione, la Reggina non potrà contare sui propri tifosi. «Speriamo sia pure l’ultima, perché giocare senza il tifo del popolo reggino è penalizzante, inutile negarlo. Anche contro l’Igea sono stati fondamentali, incitandoci senza un attimo di sosta soprattutto nelle fasi più complesse. Faremo di tutto per vincere anche per coloro i quali domani avrebbero voluto esserci, e sono certo che si tratta di tanti tifosi».



Sugli indisponibili. «Franchini e Reis sono sempre più vicini al ritorno ma anche stavolta non faranno parte dei convocati. Non avremo con noi nemmeno Pellicanò e Palmieri, i quali stanno proseguendo nel loro programma di recupero».