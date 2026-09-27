Gli amaranto piegano l'Igea Virtus e restano in vetta a punteggio pieno e porta inviolata. Poker dei giallorossi contro una compagine lametina in crisi, la Vibonese conquista il podio a Caltanissetta e il Praiatortora batte il Gela

Va in archivio una quinta giornata da incorniciare per le formazioni calabresi impegnate nel girone I del campionato di Serie D. Il bilancio del weekend sorride quasi totalmente al movimento regionale, con le squadre nostrane che occupano in massa le posizioni di vertice della classifica.

Reggina insaziabile: battuta anche l'Igea Virtus

Il big match di giornata vedeva la capolista Reggina opposta alla diretta inseguitrice Igea Virtus. Sul terreno di gioco, gli uomini di mister Marchionni hanno ribadito con forza il proprio ruolo di principale favorita per la vittoria finale. Dopo un primo tempo giocato sul filo dell'equilibrio, gli amaranto hanno cambiato passo nella ripresa: al 31' st Toscano ha sbloccato il punteggio, prima del definitivo 2-0 firmato in pieno recupero da Alma al 45' st. La Reggina prosegue così la sua marcia perfetta: quinta vittoria in cinque gare e rete ancora inviolata.

Il derby di Lamezia è del Sambiase: super Brandalisse

Attenzioni puntate anche sul derby lametino tra Sambiase e Vigor Lamezia, sfidanti dai momenti di forma opposti. A fare la voce grossa è stato il Sambiase, che travolge i "cugini" con un netto 4-1 e si isola al secondo posto in graduatoria, a due sole lunghezze dalla vetta amaranto. Protagonista assoluto della sfida il giovane Brandalisse, autore di una spettacolare tripletta (1' pt, 32' pt e 26' st), intervallata dal gol biancoverde di Borriello al 10' st. Nel finale, al 47' st, Simigliani ha firmato il definitivo poker. Notte fonda per la Vigor Lam ezia, ancora a secco di vittorie in questo avvio di stagione e sempre più in crisi.

Vibonese da vertice, tris alla Nissa

Continua il momento d'oro della Vibonese, vittoriosa per 0-2 sul campo della Nissa. I rossoblù sbloccano il match al 36' pt con Ledesma, favorito da un'incertezza del portiere avversario, e chiudono i conti nella ripresa grazie a un'invenzione di Rioko al 25' st, capace di saltare quattro avversari prima di depositare in rete. Con questo successo, la formazione di Marra sale a quota 10 punti, conquistando la terza piazza in coabitazione con l'Igea Virtus.

Praiatortora di misura: Franchi decide il match col Gela

Sorride infine anche la neopromossa Praiatortora, che conferma il suo ottimo approccio alla categoria superando tra le mura amiche il Gela per 1-0. A decidere l'incontro è stato un calcio di rigore trasformato da Franchi al 7' della ripresa, punto esclamativo su una prestazione solida che regala tre punti preziosi ai tirrenici.

I risultati

PRAIATORTORA-GELA 1-0 (7' st rig. Franchi)

NISSA-VIBONESE 0-2 (36' pt Ledesma, 25' st Rioko)

REGGINA-IGEA VIRTUS 2-0 (31' st Toscano, 45’ st Alma)

SAMBIASE-ViGOR LAMEZIA 4-1 (1' pt Brandalisse (S), 32' pt Brandalisse (S), 10' st Borriello (V), 26' st Brandalisse (S), 47’ st Simigliani (S))