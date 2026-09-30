La stagione della Domotek Volley Reggio Calabria non smette di regalare emozioni. Dopo il triplete storico – promozione in Serie A2, Coppa Italia Del Monte e Supercoppa – e i premi individuali per il miglior coach, Antonio Polimeni e il miglior addetto stampa, Giovanni Mafrici, arriva un nuovo, straordinario riconoscimento: il Premio Kilgur come pubblico più corretto del campionato di Serie A Credem della Lega Volley.

A commentare con orgoglio il traguardo è il mister reggino e founder del club amaranto, Antonio Polimeni, artefice di un'annata definita "irripetibile" con sei trofei alzati al cielo

«Motivo d'orgoglio sicuramente ricevere questo premio, l'ennesimo stagionale, ma questo riguarda la nostra città,Reggio Calabria intera, la nostra comunità, il nostro pubblico, i nostri tifosi. È un qualcosa che ci appaga oltremodo perché sappiamo che Reggio Calabria è stata presente, lo è stata in ogni singola partita con la media spettatori nel campionato pazzesca, lo è stata ancora di più nei play-off e nelle finali, fino a raggiungere gli 8.000 mila in finale contro Belluno. Credo che Reggio Calabria meritasse questo premio e lo dedichiamo a ognuno di loro».

Polimeni racconta con emozione il legame costruito con la tifoseria: «Sappiamo anche che molti hanno preso il treno, l'aereo, le macchine per venire a seguirci anche in trasferta e questo credo che abbia fatto parte anche delle nostre motivazioni. Ciascun giocatore ha fatto proprio questa città e non ha mai dimenticato le facce nei momenti di gioia, ma anche nei momenti dove le sconfitte ci hanno a volte preso per mano – poche, però – le facce dei nostri tifosi le ricordiamo appieno».

«Ed è a loro che dedichiamo non solo le vittorie che abbiamo raggiunto, sia quelle individuali che societarie, ma anche questo straordinario premio che sicuramente riempie d'orgoglio la nostra società, ma rende oltremodo il valore della città di Reggio Calabria".

Il ringraziamento va anche a chi ha seguito la squadra in ogni dove: «Sono stati veramente ovunque, da aeroporti a test precampionato, a trasferte sia nel mondo in rosa sia chiaramente in casa, e li ringraziamo uno per uno».

Nonostante i trofei, l'appetito non manca. E Polimeni lancia un appello in vista della nuova stagione: «Chiaramente c'è una campagna abbonamenti aperta e di spazio al Palasport ce n'è, quindi vi aspettiamo tutti al palazzetto. È vero, potrebbe manifestarsi un po' di appagamento dopo tutti questi trofei stagionali, dopo tutte queste soddisfazioni e vittorie, ma c'è un nuovo campionato bellissimo da cavalcare e serve la carica perché è tutto nuovo intrigante ed appetitoso».

Il mister guarda già avanti: «Sicuramente c'è una bandiera ancora da portare in alto perché questa città non è assolutamente arrivata in termini di categoria, né in termini numerici. Sappiamo che potremo fare affidamento sul nostro pubblico, sempre sul nostro tifo, sia in casa che in trasferta, e sappiamo che sarà così in un campionato difficilissimo, quello di Serie A2, dove ci siamo nella seconda categoria nazionale. Si prospetta una pallavolo di un livello ancora maggiore rispetto agli anni passati in questa categoria».

La Domotek Reggio Calabria dovrà attendere domenica 25 ottobre prima di ricevere, davanti al proprio pubblico, il premio Kilgur. In quell'occasione i reggini sfideranno Consoli Sferc Brescia alle ore 16:00, in quella che si preannuncia una festa dello sport reggino.

Intanto, la storia della Domotek continua a scrivere pagine indelebili, con una comunità sportiva che si prepara a vivere la prima, storica, stagione in Serie A2.