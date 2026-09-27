Il libero della Domotek Volley Reggio Calabria racconta il primo test precampionato al Palacalafiore: «Due realtà reggine in A2, è un orgoglio per tutta la Calabria».

Il primo test precampionato della Domotek Volley Reggio Calabria in casa ha un sapore speciale per Saverio De Santis. Il libero reggino, nato e cresciuto proprio a Palmi, riscalda i motori. Un confronto atteso, sentito, che ha messo di fronte due delle realtà più importanti del volley calabrese in vista dell’imminente avvio del campionato di Serie A2.

«È un primissimo test, poi ci saranno altri appuntamenti, ci sarà il ritorno di questi elementi congiunti».

Il libero della Domotek sottolinea l’importanza di confrontarsi con una squadra del calibro di Palmi: «Sì, diciamo che avere due realtà reggine in A2 in questo campionato che è di altissimo livello è una cosa non da tutti e bisogna essere orgogliosi di ciò. Ora abbiamo due realtà forti come Reggio Calabria e come Palmi, ed è bello vedersi e incontrarsi e fare anche queste amichevoli che servono sia a noi che a loro».

L’analisi della partita è positiva: «Sono una bellissima squadra, l’abbiamo visto, hanno dei nomi veramente importanti. Oggi è stato un bellissimo match, ci siamo divertiti tanto e speriamo che porti i suoi frutti sia a noi che a loro».

Sul gruppo a disposizione di coach Polimeni, De Santis spende parole di stima per i compagni più giovani: «Sono tutti dei bravi compagni che hanno voglia di migliorare, crescere. Sono tutti giovani, si vede, hanno il cuore durante l’allenamento. Sta a noi, diciamo, più “vecchi”, più senatori, dare l’esempio».

E proprio il suo ruolo di “senatore” lo porta a riflettere sull’atmosfera creata attorno alla Domotek: «È bellissimo essere accolti così dai tifosi reggini. È bello anche così aver creato qualcosa che è forte dentro e fuori dal campo. Vedere tutte queste persone venute oggi a vedere per un allenamento è simbolo di identità, di appartenenza che abbiamo costruito in questi anni».

L’obiettivo ora è chiaro: «Resta di tornare a lavorare settimana prossima perché abbiamo nuovi incontri per arrivare al meglio alla prima di campionato».

Infine, una battuta sul campionato che ci aspetta e sul suo campionato: «Non lo so. Io penso prima alla Domotek, poi a Saverio, a me stesso. Come sempre io mi metterò ad allenarmi giorno dopo giorno. La nostra maglia dell’Uomo Ragno è pronta. Speriamo che mi vada quest’anno – scherza – e magari con qualche asciugatura, no, estiva si è ridotta».