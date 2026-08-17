L’ex atleta reggino entra nello staff di Antonio Polimeni come assistente tecnico della prima squadra e guiderà anche il settore giovanile

La Domotek Volley Reggio Calabria è lieta di annunciare il ritorno di Fabio Remo, un volto storico e profondamente legato alle radici del club.

Dopo aver indossato la maglia amaranto nell’anno della genesi, quello splendido e romantico cammino in Serie B vinto con lo storico record nazionale di 17 vittorie consecutive senza perdere un set, Fabio Remo si appresta ora a vivere una nuova avventura con un ruolo di grande responsabilità: sarà uno degli assistenti tecnici della prima squadra di A2 al fianco di Antonio Polimeni e tecnico delle giovanili.

Un ritorno a casa, il suo, che ha il sapore di un cerchio che si chiude. Per Fabio, riabbracciare la corte di Polimeni significa rinnovare un sodalizio già vincente, come dimostrato nella cavalcata trionfale in Serie B, culminata con la vittoria del campionato.

Ora, quel legame si rinsalda a Reggio Calabria, nella città che rappresenta il cuore pulsante del progetto.

Classe 1995, reggino doc, Fabio Remo ha calcato taraflex di B2 e C.

La carriera di Fabio come allenatore, intanto, è in piena evoluzione: in possesso della qualifica di Primo Grado, è molto attivo in ambito federale, con esperienze come coach della rappresentativa femminile e al Beach Volleyball Regions Trophy.

Il suo ruolo in panchina rappresenta un valore aggiunto per l’intero gruppo: un legame tangibile con la storia recente della Domotek e una garanzia di continuità per un progetto che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.