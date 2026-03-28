La settimana che portaalla storica finale di playoff per la Domotek Volley, gara due in programma alle ore 18 al Palacalafiore è stata impreziosita da un evento destinato a rimanere nel cuore dei tifosi e degli addetti ai lavori. La visita di Fefè De Giorgi, tecnico della Nazionale Italiana campione del mondo, al Palacalafiore ha regalato emozioni intense e ha acceso ulteriormente l'entusiasmo attorno alla squadra reggina. A raccontare quei momenti e a proiettare lo sguardo sull'impegno decisivo di domenica è stato il direttore sportivo Cesare Pellegrino, gloria azzurra reggina e già giocatore di altissimo livello, simbolo del volley reggino.

«Sono state emozioni grandissime – ha esordito Pellegrino –. Con Fefè abbiamo vissuto anni fa belle partite, molto tirate. Sia la Ionicagrumi, la squadra reggina degli anni ottanta che la sua squadra di Ugento ambivano alla promozione. Noi siamo andati molto vicini, poi loro hanno vinto il campionato. Siamo rimasti buoni amici. Sono stati temi importantissimi, profondi. Chi era presente all'Aquistella, all'università, è rimasto con gli occhi sbarrati per tutto quello che è accaduto . Sono messaggi bellissimi per una città che sta masticando finalmente pallavolo».



Avere il commissario tecnico della Nazionale a Reggio non è certo accaduto per caso, e Pellegrino sottolinea il valore di questa visita in un momento così delicato e importante per il club. «È stato un bell'evento – ha detto –. Intanto avere l'allenatore della Nazionale maschile qua è stato soprattutto in questo nostro periodo storico. Lui già conosceva la nostra squadra,la Domotek, mi ha detto che la segue, era aggiornato sulla vittoria della Coppa Italia Del Monte. Quindi una grande soddisfazione per noi tutti e per la città di Reggio Calabria».



Pellegrino ha poi svelato i retroscena della giornata: «Ho chiesto a Ferdinando se voleva passare a vedere l'impianto perché non conosceva il Palacalafiore. Conosceva il Botteghelle (oggi Palabenvenuti) per trascorsi storici, ma in questo impianto bellissimo non era mai stato. È rimasto meravigliato, come d'altronde tutti quelli che vengono al Palazzo. Sono stato contento che sono riuscito a convincerlo insieme a Billy Gurnari e al presidente provinciale Panuccio».



La visita di De Giorgi ha acceso i riflettori anche su un altro evento che si terrà in città nei prossimi mesi. «Intanto lo aspettiamo ad agosto con la Nazionale – ha annunciato Pellegrino –. Hanno cambiato avversaria degli azzurri: non più con Cuba, ma la Germania, una nazionale europea di tutto rispetto con un mister italiano(Massimo Botti ndr). Sarà un test importante in vista degli Europei di settembre».



Ma il presente impone concentrazione massima. Domenica alle 18, al Palacalafiore, la Domotek scenderà in campo per gara 2 della finale playoff contro la Conad Reggio Emilia. Una partita che vale una stagione intera. Pellegrino non usa giri di parole: «Intanto stiamo vivendo una stagione straordinaria, sottolineo sempre che è stata per noi una grandissima soddisfazione e soprattutto la vittoria della Coppa Italia, che non va mai dimenticata per il percorso straordinario che abbiamo fatto tutto l'anno. Abbiamo iniziato la fase finale con gara 1, abbiamo giocato una partita difficile in un palazzetto molto particolare contro una grande squadra che già avevamo battuto in Coppa. Ma i play-off sono un capitolo a parte. Speriamo di allungare la serie».



E sull'importanza di allungare il discorso, il direttore sportivo è categorico: «Dobbiamo allungare la serie, ce lo dobbiamo per forza. Per noi, per tutto quello che abbiamo fatto quest'anno, per tutti i ragazzi, per tutta Reggio Calabria che si merita naturalmente».



In vista dell'appuntamento di domenica, Pellegrino lancia un messaggio chiaro al pubblico reggino. «Richiamo il grande pubblico della pallavolo e non ad essere presente in questo bellissimo impianto. Abbiamo bisogno del sostegno di tutta la città di Reggio Calabria. I ragazzi sono pronti, sappiamo le difficoltà che ci sono nell'affrontare una squadra come la Conad Reggio Emilia, molto ben organizzata, molto forte fisicamente. Ma noi non abbiamo mai deluso le nostre aspettative e quindi dobbiamo andare avanti in maniera positiva».



«E proprio durante l'incontro con De Giorgi, c'è stato spazio anche per un simpatico siparietto che lega passato e presente. "Mi ha murato? Non mi ricordo – ha scherzato Pellegrino –, però dice di sì. Mi ha fatto i complimenti pubblici, quindi vuol dire che si ricordava bene. C'è la stima reciproca con Ferdinando e soprattutto per tutto quello che ha fatto per la Nazionale, per il movimento della pallavolo nazionale».

La chiusura è un auspicio che suona come un impegno: «Speriamo sia di buon auspicio la sua presenza qua e speriamo di dare tante soddisfazioni a noi e alla città di Reggio». L'appuntamento è fissato per domenica alle 18 al Palacalafiore. Il pubblico reggino è chiamato a rispondere presente per sostenere la Domotek in una delle partite più importanti della sua storia.