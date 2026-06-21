È già tempo di bilanci e nuovi inizi in casa Domotek Volley. A poche settimane dall'inizio della nuova stagione di Serie A2, il direttore marketing Gianluca Romeo ha incontrato la stampa per fare il punto sulle iniziative in cantiere, lanciando un messaggio chiaro: la società vuole partire da dove aveva lasciato, cioè dal pienone di 7.000 spettatori che hanno gremito il PalaCalafiore nella gara promozione. Non solo entusiasmo, ma anche tante novità.

«Siamo alle battute primordiali di questa Serie A2, ma la Domotek è già al lavoro con tantissime iniziative", ha esordito Romeo. “Abbiamo presentato la stagione, la campagna abbonamenti a cui teniamo tanto e alcune novità, tra cui anche un nuovo fornitore tecnico». L'obiettivo dichiarato è ambizioso: «Provare a essere costanti con un PalaCalafiore sempre più pieno. Nella campagna abbonamenti abbiamo previsto l'apertura della parte superiore della tribuna, memori di quanto fatto l'anno scorso. Speriamo che il palazzetto ci supporti per tutto l'arco del campionato».

Tra gli appuntamenti classici del precampionato, anche il Volle Mercato, che quest'anno assume un sapore speciale per le squadre di A2. «Le virtù della serie andranno su Dazn, ne siamo entusiasti», ha sottolineato Romeo. «Dal punto di vista commerciale cosa cambia? Sicuramente una visibilità maggiore per tutti i partner, per la società e per la città. La nostra idea è sempre quella di mettere in risalto Reggio Calabria. A livello mediatico, Dazn ci darà una qualità migliore e una visibilità maggiore per i nostri sponsor».

L'emozione per la bolgia del PalaCalafiore è ancora vivida. «Che effetto fa ripartire dopo quei 7.000 della gara promozione e farlo in una vetrina nazionale? Essere i primi a riportare Reggio Calabria su Dazn, dare nuovamente alla città quella dimensione che mancava da tanti anni sportivamente parlando, è un input a fare sempre meglio", ha dichiarato il direttore. "Non siamo arrivati a quei 7.000, ma ripartiamo da lì: vogliamo avere più gente possibile al palazzetto, più famiglie, perché l'ambiente che stiamo creando è adatto a loro, un posto per stare tranquilli e godersi lo sport».

Riavvolgendo il nastro della scorsa stagione, Romeo non ha dubbi sul momento più significativo: «La vittoria in Coppa Italia è stato ciò che ci ha dato il là per spingere sull'acceleratore. Sotto di 2 set, andare a rimontare Reggio Emilia, una squadra fortissima, ci ha permesso di prendere quel pizzico di consapevolezza – o di follia, come dice Antonio Polimeni – che ci ha portato poi al risultato finale».