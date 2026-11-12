Una settimana come tutte le altre, di preparazione al match. Ma per Davide Saitta, palleggiatore della Domotek Volley, ogni vigilia ha lo stesso peso specifico: quello di una finale. «Sappiamo che ogni partita per noi è da affrontare come una finale, nel senso che tutte le partite sono occasioni per fare punti, per crescere, migliorare», spiega il regista in vista della trasferta in casa del Fano.



Un impegno tutt'altro che banale, contro una formazione costruita per stare in alto: «Sappiamo ovviamente che andiamo in casa di Fano, che è una formazione costruita per fare il salto di categoria o comunque lottare per il salto di categoria, però queste prime partite di campionato ci insegnano che nulla è scontato e dobbiamo andare lì a fare la nostra prestazione».



Saitta non nasconde di conoscere bene l'avversario, a partire dalla panchina: «Conosco benissimo l'allenatore Marco Bonitta, che è un tecnico che ama la buona pallavolo, innamorato di questo sport, so come lavora, quindi so che troveremo una squadra preparatissima sul nostro gioco e che tende a fare una pallavolo anche a volte spettacolare». E sui singoli avversari non ha dubbi: «Conosco alcuni giocatori avversari, c'è Pinali, c'è Cattaneo, c'è Tondo, giocatori di livello altissimo per la categoria. Cercheremo di andare là a fare come abbiamo fatto finora la nostra gara».



Nel turno precedente la Domotek ha vissuto una battaglia contro Gioia del Colle, chiusa al tiebreak: «È una partita bellissima, col senno di poi riguardando alcuni momenti della gara abbiamo forse peccato di inesperienza in alcuni momenti, soprattutto nel secondo e nel terzo set. Poi bravi nel quarto a rimanere attaccati alla partita e andare al tiebreak, dove poi sul 23-21 è stato veramente un “tiro della monetina” e abbiamo scelto male: testa o croce».



Un ritorno, quello nel campionato cadetto, che Saitta sta vivendo con entusiasmo: «È bellissimo, il livello è alto, un campionato molto bello dove veramente tutti possono vincere contro tutti, non ci sono partite facili o partite impossibili. Ed è bello stare in campo anche con la nostra squadra, che migliora giorno dopo giorno". Il segreto è la pazienza: "È un processo, un percorso lungo, sono 26 gare, siamo alla quinta adesso e dobbiamo vedere l'obiettivo lontano e non guardare ora la classifica. E stare sempre attaccati sul pezzo».