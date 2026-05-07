«Ad un passo dalla promozione. Reggio Calabria ha un cuore enorme e limita la forza dirompente e gli schemi efficaci del Belluno Volley.

È 3-1 nella partita e 1-0 nella serie che porterà una sola squadra alla promozione in A2. La gara, a causa dell’indisponibilità del Palacalafiore, si è giocata nello storico impianto del PalaBenvenuti in località Botteghelle.

Tantissime anime festanti che hanno creato uno scenario da sogno, un'atmosfera revival anni ottanta, un tifo sfrenato ed un fattore campo impattante.

A conti fatti, questa potrebbe essere l’ultima degli amaranto in città, anche perché Laganà e soci vogliono chiuderla a Belluno.

Il team allenato da Mister Mastrangelo,invece, proverà a pareggiare i conti nella gara programmata alle ore 18 di domenica in terra veneta.

L’eventuale gara 3 nella serie, è programmata per domenica 17 al Palacalafiore di Reggio Calabria ma, gli amaranto di Mister Polimeni vogliono esclusivamente vincere e proveranno ad evitare il come-back sul terreno amico.

Partita monumentale per Lazzaretto, decisivo quando conta.

Minuti importanti in campo per il rientrante Innocenzi, che si è alternato con Rigirozzo,Buoni minuti per Spinello. Bene,come sempre Saitta,De Santis,Zappoli,Presta e l’indomito Laganà





Inizia la gara 1 della finale di serie A3 tra Domotek Reggio Calabria e Belluno.



Primo punto subito combattutissimo, viene vinto da Belluno con il muro di Marsili, 0-1.

Risponde Reggio con Lazzaretto, 1-1.

Bella pipe di Lazzaretto che la inchioda, 2-3.

Laganà con la prima schiacciata del match e l’errore in palleggio di Belluno regalano il pareggio, 4-4.

Ottima schiacciata di Giannotti, 4-5.

Tre punti di fila di Belluno obbligano coach Polimeni al primo time-out, 4-8.

Due schiacciate di Laganà permettono a Reggio di accorciare, 7-9.

Ace di Mozzato, 8-12.

Loglisci chiude una bella schiacciata, risponde subito Reggio con Presta, 13-15.

Monster block Domotek, ancora Presta, 14-15 e time-out Belluno.

Preciso Rigirozzo, risponde Giannotti 17-20

Schiacciatona di Corrado, 19-21.

Sempre Lazzaretto dalla seconda linea, accorcia Reggio, 21-22.

L’errore in ricezione di Belluno regala una schiacciata facilissima a Lazzaretto, non perdona, 22 pari e ancora time-out Belluno.

Il primo set point è per i padroni di casa, monster block di Rigirozzo, 24-23.

Belluno si difende e pareggia a 24.

Laganà la schiaccia, video check di Belluno inefficace, ancora set point, 25-24.

Super Laganà, la inchioda e il primo set è vinto dalla Domotek, 26-24.



Inizia il secondo set, primo punto Domotek con Lazzaretto, 1-0.

Punto da una parte, subito risposta dall’altra, 2-2.

Lazzaretto chiude la schiacciata, Loglisci risponde e Laganà a seguire 5-4.

Grande muro di Mozzato, 5-5.

Sale in cattedra Laganà, 11-9.

Il punto più lungo del match è quello del 13-10, batti e ribatti e alla fine l’errore di Belluno regala il punto alla Domotek RC.

Super Zappoli dalla seconda linea, 17-15.

Muro-in quello di Basso, pari 17.

Schiaccia Laganà, risponde ancora Basso, 19-19.

Corrado porta avanti Belluno, Zappoli la pareggia, 21-21.

Corrado da una parte, Lazzaretto dall’altra, 22-22.

È il momento di Corrado, le chiude tutte, Laganà viene murato, set point Belluno 22-24, time-out Domotek.

Lazzaretto sbaglia la schiacciata, il video check conferma, 22-25 e il secondo set va a Belluno.



Zappoli chiude il primo punto del terzo set, 1-0.

Giannotti porta avanti i suoi, Laganà riporta l’equilibrio, 3-3.

Il video check dà ragione alla Domotek, 5-4.

Dopo uno scambio lunghissimo, ha la meglio Loglisci, 5-7.

Ottima pipe di Lazzaretto e quattro punti di fila per la Domotek di Reggio Calabria, 11-9, time-out obbligatorio per Belluno.

Zappoli schiaccia con precisione, 12-9.

Controbreak di Belluno, 12-12.

Ottima difesa di Belluno, la inchioda Loglisci, 14-14.

Super Laganà, due schiacciate di fila, 16-14.

Bel salvataggio Domotek, Lazzaretto la chiude, 18-16 e time-out Belluno.

La schiacciata di Laganà viene chiamata out, il video check conferma, 19-18.

Il super salvataggio di Belluno viene vanificato da Lazzaretto, 20-18.

Clamoroso muro di Laganà ai danni di Berger, risposta di Giannotti e ancora il capitano amaranto, 22-19.

L’inerzia è amaranto! Lazzaretto è super, 23-19.

Al salvataggio acrobatico di De Santis segue Loglisci per il 23-21, timeout Reggio.

Sono tre i punti di fila di Belluno ma il servizio out di Corrado regala il set point agli amaranto, 24-22.

Lazzaretto regala il set a Reggio Calabria! 25-22 e 2-1 per la Domotek.



Il quarto set inizia con il punto di Giannotti al quale risponde Saitta, 1-1.

Lazzaretto arriva in cielo e lancia un missile, 3-2.

Break della Domotek, 6-3 e timeout Belluno.

Laganà chiude l’ennesimo punto, 7-3.

Corrado non ci sta, tre punti di fila per lui, 7-6.

Un altro break, questo targato amaranto, 11-8.

Laganà subisce il muro di Loglisci ed è ancora il numero 18 ad avere ragione, 11-12, timeout per coach Polimeni.

Zappoli la schiaccia, 13-13.

Bella scena di fair play quella di Presta che dopo aver chiuso il punto si è andato a scusare con Giannotti colpito al volto involontariamente dal tiro, 14-14.

Regna l’equilibrio, 17-17.

Laganà con la schiacciatona, 19-17 e timeout Belluno.

Basso chiude il punto, Laganà è cinico, 21-18

Lazzaretto ancora dalla seconda linea, replica di Corrado allo stesso modo, 22-20.

Lazzaretto prima e Innocenzi regalano il primo match point, 24-20.

Ed è Lazzaretto a chiudere il match, 25-20! Vince la Domotek Reggio Calabria, si porta avanti nella serie 1-0 e ora si andrà a Belluno».



Domotek Volley Reggio Calabria - Belluno Volley 3-1 (26-24, 22-25, 25-22, 25-20)



Domotek Volley Reggio Calabria: De Santis, Spinello, Guarienti Zappoli 10, Presta 7, Lopetrone, Saitta 1, Motta, Innocenzi 1, Ciaramita, Laganà 25, Lazzaretto 24, Rigirozzo 4, Parrini. All. Polimeni Ass. Vandir Dal Pozzo.



Belluno Volley: Marini da Costa, Mozzato 7, Marsili 3, Hoffer, Pozzebon, Giannotti 18, Bortoletto, Basso 6, Michielon, Corrado 17, Cengia, Berger, Tosatto, Loglisci 15. All. Mastrangelo Ass. Vanni

Arbitrano Massimo Ancona e Marco Colucci.